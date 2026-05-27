Khai mạc Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 27/5, Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại - AMAI Vietnam 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức AMAI Vietnam 2026 cho biết triển lãm năm nay thu hút hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại vật tư nông nghiệp, bao gồm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống cùng các công nghệ, thiết bị chế biến, đóng gói và máy móc nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, áp lực bảo đảm an ninh lương thực, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, ngành nông nghiệp toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và bền vững hơn.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại lễ khai mạc AMAI Vietnam 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Đối với Việt Nam, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy xuất khẩu. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi nhằm nâng cao chất lượng vật tư, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Chính phủ Việt Nam đang tập trung phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; thúc đẩy chuyển đổi số, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng nông sản.

Trong tiến trình đó, lĩnh vực vật tư nông nghiệp và bảo vệ thực vật giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Các giải pháp công nghệ mới, sản phẩm sinh học, hoạt chất an toàn hơn, giải pháp quản lý dịch hại tiên tiến, thiết bị thông minh cùng ứng dụng công nghệ số và tự động hóa đang trở thành xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại.

Ông Huỳnh Tấn Đạt đánh giá, AMAI Vietnam 2026 là diễn đàn có ý nghĩa, tạo cơ hội để các cơ quan quản lý, hiệp hội, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ mới, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy kết nối thương mại trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Ông Zhao Keli, Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (ICAMA), cho biết Trung Quốc và Việt Nam đều là những quốc gia nông nghiệp lớn với nhu cầu ngày càng tăng đối với phân bón và vật tư nông nghiệp.

Các đại biểu trao đổi thông tin trong khuôn khổ AMAI Vietnam 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Hai nước đã đề xuất tăng cường hợp tác trong kiểm dịch động thực vật, đẩy nhanh công nhận chung về tiêu chuẩn kiểm dịch nông sản, thủy sản, đồng thời thúc đẩy hợp tác, trao đổi trong phòng chống dịch bệnh động thực vật xuyên biên giới.

Theo ông Zhao Keli, những năm gần đây, Trung Quốc và Việt Nam liên tục tăng cường hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp, không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế mà còn hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững của hai nước.

Dựa trên cơ chế Ủy ban Hợp tác nông nghiệp chung Trung Quốc-Việt Nam, hai nước đã triển khai nhiều chương trình hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu, phát triển giống cây trồng, phòng chống sâu bệnh, nông nghiệp thông minh và thương mại vật tư nông nghiệp, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Văn Bạch, Phó Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, cho biết người tiêu dùng và các thị trường xuất khẩu nông sản ngày càng kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên các sản phẩm an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Do đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp buộc phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển các sản phẩm ít độc tố nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.

Tham gia triển lãm lần này, doanh nghiệp mong muốn mở rộng kết nối giao thương với các đối tác Trung Quốc và Ấn Độ - những thị trường có thế mạnh trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật - nhằm cập nhật thêm các dòng sản phẩm tiên tiến, thân thiện với môi trường và mang lại hiệu quả cao cho nông dân. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tìm kiếm cơ hội mở rộng phân phối sản phẩm tại các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Lào và Myanmar.

AMAI Vietnam 2026 không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày thương mại, trong suốt thời gian diễn ra từ ngày 27-29/5, chuỗi hội thảo chuyên đề cùng các phiên thảo luận về xu hướng và giải pháp phát triển bền vững của ngành nông nghiệp sẽ được tổ chức. Qua đó, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi những giải pháp thực tiễn nhằm tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất cây trồng, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, hướng tới ngành nông nghiệp xanh và bền vững./.

