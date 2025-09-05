Khai trường nơi đảo xa: Trang trọng và ý nghĩa

Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, hơn 365.000 học sinh và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 theo hướng vừa trang trọng, ngắn gọn theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa kết nối trực tuyến tới từng cơ sở giáo dục, mang đến một ngày hội khai trường đầy ý nghĩa.

Giữa muôn trùng sóng gió nơi đảo tiền tiêu Tổ quốc, không khí khai giảng tại điểm trường thôn đảo Trần thuộc Trường Tiểu học Thanh Lân, đặc khu Cô Tô diễn ra vô cùng xúc động và ấm áp.

Mặc dù chỉ có 8 học sinh, điểm trường này được bố trí 3 giáo viên phụ trách 3 lớp học. Cô giáo Lê Mai Linh (sinh năm 1987), chia sẻ: "Lần đầu tiên cô đặt chân lên đảo Trần – đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cô rất xúc động và tự hào. Giữa biển trời bao la, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, tiếp thêm cho cô và đồng nghiệp của mình sức mạnh, niềm tin."

Cuộc sống trên đảo còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm ấm áp của các chiến sỹ và người dân làm cô giáo Lê Mai Linh vô cùng cảm động. Nhìn những ánh mắt học trò sáng lên khi được học chữ, cô Linh thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng của nghề giáo.

Cô Linh khẳng định, dù gian khổ, nhưng được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió là một vinh dự lớn lao. Để thuận tiện cho công tác và để con mình được gần mẹ và rèn luyện cô Linh cùng một giáo viên khác cho con ra đảo học tập, sinh sống cùng.

Cả 3 cô giáo đều được điều động từ Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Lân; trong đó, cô giáo dạy mầm non năm học trước đã xung phong ở lại cùng hai cô giáo mới.

Tại lễ khai giảng, 3 cô giáo và 8 học sinh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền đặc khu cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên đảo.

Đặc biệt, sáng 5/9, tất cả các hộ dân trên đảo đã tạm ngừng công việc để đến dự khai giảng và theo dõi trực tuyến buổi lễ tại Hà Nội. Nhờ hạ tầng viễn thông được chú trọng, chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra thông suốt, truyền đến thầy trò và người dân trên đảo một khí thế mới để bước vào năm học.

Chung không khí hân hoan đón năm học mới của cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, em Nguyễn Minh Châu học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hạ Long vui vẻ cho biết: "Em rất háo hức đến ngày khai giảng sau 3 tháng nghỉ hè. Em được gặp lại thầy cô, các bạn trong lớp. Nhưng ngày vừa qua em đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập ngăn nắp. Năm nay được khai giảng trực tuyến cùng các trường học cả nước em thấy rất vui, nhất là lúc hát chào cờ, hát quốc ca. Do là năm cuối tiểu học nên em sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập để đạt được kết quả học tập tốt, bước vào ngôi trường cấp 2 em yêu thích."

Cùng với không khí rộn ràng của toàn tỉnh, tại Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Quan Lạn (đặc khu Vân Đồn), 506 em học sinh cũng đã tề tựu đông đủ trong trang phục chỉnh tề, với khuôn mặt rạng rỡ, háo hức.

Thầy Nguyễn Văn Hà, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Khai giảng năm nay bằng hình thức trực tuyến rất tinh gọn. Dù vậy, không khí vẫn hân hoan, trang trọng và rất ý nghĩa, 100% giáo viên, học sinh đều được dự và khai giảng trực tuyến cùng học sinh trong cả nước."

Hiện đặc khu Vân Đồn còn thiếu tới 90 giáo viên so với định biên, gây áp lực lớn lên đội ngũ hiện có. Về cơ sở vật chất, nhiều trường còn thiếu trang thiết bị hiện đại như máy chiếu, tivi để tổ chức các buổi học trực tuyến. Hạ tầng viễn thông tại một số xã đảo như Ngọc Vừng, Minh Châu, Quan Lạn cũng chưa ổn định.

Để khắc phục, chính quyền đặc khu Vân Đồn kiến nghị: Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tổ chức thi tuyển để bổ sung giáo viên, đồng thời ưu tiên ngân sách xây dựng và mua sắm thiết bị.

Đây cũng là nguyện vọng của không ít cơ sở giáo dục công lập, nhất là các cơ sở ở vùng núi, hải đảo của Quảng Ninh nhằm góp phần hiện đại hóa nền giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy, sẵn sàng cùng đất nước vươn mình, tiến vào kỷ nguyên mới./.

