Khám phá 2 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á của Việt Nam

Phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (Thành phố Hồ Chí Minh) là hai địa danh ở Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo bình chọn từ Tripadvisor.

Danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á được chọn ra từ danh sách đầy đủ của châu Á (Top Attractions - Asia) thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards do Tripadvisor tổ chức.

Các điểm đến khác trong danh sách là Garden by the Bay và Vườn thực vật (Singapore), Angkor Wat và đền Bayon (Campuchia), Tháp Đôi Petronas (Malaysia), Chùa Wat Pho (Thái Lan), Sacred Monkey Forest Sanctuary (Indonesia) và Đền Wat Arun (Thái Lan).

Phố cổ Hội An

Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc.

Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An.

Được hình thành và phát triển từ thế kỷ 16, Hội An từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực.

Giai đoạn từ thế kỷ 16, đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha.

Chính vì vậy, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa Đông-Tây.

Đô thị cổ Hội An nổi tiếng với lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Những công trình kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An là vật chứng sống động nhất cho quá trình hình thành, phát triển và cả sự suy tàn của đô thị xưa.

Nơi đây sở hữu một hệ thống gồm 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và 1 cây cầu cổ.

Bước chân vào khu phố cổ xinh đẹp này, ta có thể cảm nhận sâu sắc sự pha trộn đa dạng, đầy nghệ thuật và cổ kính bởi những dãy nhà san sát mang những nét đặc trưng kiến trúc của các nền văn hóa khác nhau.

Dạo bước tại Hội An, du khách sẽ có cơ hội ghé thăm những ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm tuổi như Chùa Cầu, Chùa Phước Lâm, Chùa Vạn Đức, chiêm ngưỡng các công trình hội quán, đền miếu của người Hoa với lối kiến trúc cầu kỳ, sặc sỡ.

Nằm bên cạnh đó là những mái nhà ghi lại nét truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang đậm phong cách cổ kính của Pháp.

Không chỉ là bảo tàng sống của các công trình kiến trúc, giá trị văn hóa của phố cổ Hội An còn nằm ở nền văn hóa phi vật thể phong phú và đa dạng.

Trải qua nhiều sự biến động của thời cuộc, nhưng cuộc sống thường nhật của người dân phố Hội vẫn giữ nguyên nét đẹp ban đầu và tránh xa mọi sự xô bồ.

Những con phố được xây dựng theo hình bàn cờ, uốn lượn theo ven sông và ôm ấp những ngôi nhà.

Ở mỗi góc nhỏ bình yên ấy, du khách dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong với nhiều món ẩm thực nổi tiếng như cao lầu, mỳ Quảng, bánh mỳ, cơm gà… hay những cửa hàng bày bán các đồ dùng thủ công mỹ nghệ. Tất cả như phản ánh cuộc sống sinh hoạt giản dị, chậm rãi và hồn hậu của người dân nơi đây.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức, tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á, top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, top điểm đến phổ biến nhất thế giới.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Khách quốc tế xúc động trước hình ảnh về nỗi đau da cam ở Việt Nam ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thành lập năm 1975, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến văn hóa- lịch sử quan trọng của Việt Nam; đồng thời là địa chỉ quen thuộc đối với du khách quốc tế.

Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật, đến nay, Bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, phản ánh sinh động hậu quả chiến tranh cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Trong suốt chặng đường đã qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã vinh dự đón tiếp hơn 25 triệu lượt du khách. Đơn vị cũng là thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng quốc tế các Bảo tàng (ICOM).

Trên hành trình hơn 50 năm, Bảo tàng đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử, đó là chuyển hóa di sản ký ức đau thương của chiến tranh thành một không gian đối thoại cho khát vọng hòa bình. Hành trình đó còn cho mọi người thấy một chân lý: “Hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh”.

Khuôn viên bảo tàng có diện tích 5.400m2, trong đó diện tích khối nhà trưng bày là 4.522m2 gồm tầng hầm, tầng trệt và hai tầng lầu. Ngoài ra còn có nhiều hạng mục công trình khác được thiết kế hiện đại nhằm nâng cao khả năng phục vụ và thu hút khách tham quan.

Tầng trệt của bảo tàng bao gồm quầy vé, phòng đa năng, phòng trưng bày chuyên đề “Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến”. Đặc biệt, ở đây còn có khu chuồng cọp (phòng biệt giam) được xây dựng theo mô hình chuồng cọp ở di tích nhà tù Côn Đảo, gồm 2 ngăn, mỗi ngăn dài 2,7m, rộng 1,5m, cao 3m.

Tầng 1 có quầy lưu niệm và 2 phòng trưng bày theo 2 chủ đề: Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và Tội ác chiến tranh xâm lược.

Tầng 2 gồm 5 phòng trưng bày theo 5 chủ đề: Những sự thật lịch sử, Chất độc da cam trong chiến tranh, Bồ câu trắng, Việt Nam - chiến tranh và hòa bình, Hồi niệm.

Bên ngoài bảo tàng có một số gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, phòng biểu diễn rối nước.

Hiện bảo tàng lưu giữ được hơn 20.000 hiện vật (xe tăng, máy bay, máy chém, đại bác...), tài liệu và phim ảnh, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến bộ sưu tập ảnh "Việt Nam - Chiến tranh và hòa bình" gồm hơn 250 hình ảnh về ảnh hưởng của chiến tranh đến những người lính và dân thường Việt Nam do nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ishikawa Bunyo thực hiện trong thời gian ông làm việc tại Việt Nam đến khi chiến tranh kết thúc.

Ngoài trưng bày tại chỗ với nhiều chuyên đề độc đáo, bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm lưu động ở nhiều địa phương trong nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, hải đảo và cả một số nước khác để tuyên truyền về hậu quả chiến tranh xâm lược và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược là “Bảo tàng vì hòa bình”. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đơn vị tập trung vào hai định hướng chiến lược gồm đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đưa câu chuyện hòa giải lên tầm cao mới và chủ động chuyển đổi số để đưa di sản đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Từ những chứng tích của quá khứ, Bảo tàng cam kết tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng, giữ trọn ngọn lửa ký ức và nguyện là sứ giả trên hành trình lan tỏa thông điệp hòa bình./.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Hội An lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất ĐNA Danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á được chọn ra từ danh sách đầy đủ của châu Á (Top Attractions - Asia) thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards do Tripadvisor tổ chức.