Khám sức khỏe cho đồng loạt toàn dân tại 93 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng

Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố để cụ thể hóa Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Từ ngày 5-7/6, ngành Y tế tổ chức thí điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại ba địa bàn đại diện cho các khu vực đô thị, trung du và miền núi cao gồm phường Hòa Khánh, xã Sơn Cẩm Hà và xã Trà Leng.

Cùng với đó, ngành Y tế cũng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi và khám bệnh miễn phí cho người dân xã đảo Tân Hiệp. Từ ngày 1/7/2026, ngành Y tế thành phố sẽ triển khai khám sức khỏe cho đồng loạt toàn dân tại 93 xã, phường, đặc khu.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, các đơn vị y tế đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng để đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội, người lao động, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang, bảo đảm xác định đầy đủ đối tượng cần được khám sức khỏe.

Ngành Y tế cũng xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp với từng nhóm dân cư; huy động đồng bộ hệ thống y tế công lập và các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia.

Đối với các địa bàn miền núi, vùng khó khăn hoặc khu vực đông dân cư, ngành sẽ tăng cường lực lượng hỗ trợ nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là triển khai hệ thống quản lý dữ liệu khám sức khỏe trên nền tảng sổ sức khỏe điện tử, liên thông với VNeID, hệ thống quản lý khám, chữa bệnh và hệ thống giám định bảo hiểm y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, bệnh phổi mạn tính...

Qua đó giúp can thiệp kịp thời, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc triển khai khám sức khỏe diện rộng cũng góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ đánh giá mô hình bệnh tật, xác định các yếu tố nguy cơ và hoạch định chính sách y tế phù hợp trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế cơ sở sẽ đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức khám, quản lý dữ liệu sức khỏe, theo dõi bệnh không lây nhiễm và thực hiện công tác tư vấn, dự phòng.

Trong thời gian tới, các trạm y tế sẽ từng bước trở thành đầu mối quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn, góp phần xây dựng hệ thống y tế dự phòng hiện đại, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và công bằng./.

Đẩy nhanh tốc độ khám sức khỏe định kỳ, tăng đầu tư cho y tế dự phòng Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy nhiều địa phương, đơn vị vẫn gặp khó khăn khi triển khai thực tế việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

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