Khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ sập tòa nhà 9 tầng ở Philippines

Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng Philippines, ông Vinzon Dizon, cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện “dấu hiệu sự sống” và nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ đống đổ nát.

Phan An
Hiện trường vụ sập tòa nhà đang xây dựng tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, Philippines sáng 24/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc nước này, vào rạng sáng 24/5.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó 24 người được đưa ra khỏi công trình bị sập và 2 người tại một khách sạn nhỏ ở gần đó. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tham gia chiến dịch cứu hộ có hơn 100 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên ứng phó thiên tai. Các đội cứu nạn tìm kiếm bằng tay không và sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt.

Công tác cứu hộ đang được tiến hành hết sức thận trọng do hiện trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo giới chức địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình.

Ngoài ra, 2 người, trong đó có một du khách Malaysia, bị thương do mảnh vỡ từ tòa nhà văng trúng khách sạn gần đó.

Cảnh sát địa phương cho biết tòa nhà 9 tầng đang trong quá trình xây dựng thì bị sập vào rạng sáng 24/5 sau trận giông bão dữ dội tại Angeles./.

(TTXVN/Vietnam+)
