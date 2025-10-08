Khánh Hòa: Cấp cứu ngư dân bị giảm áp sau khi lặn sâu ở Trường Sa

Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) thông tin, đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi lặn sâu trên vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào tối 6/10, ngư dân Nguyễn Văn Cha (sinh năm 1980, thường trú tỉnh Khánh Hòa) làm việc trên tàu cá QNg 90789-TS thực hiện lặn sâu khoảng 25m để khai thác hải sản.

Anh Cha lặn liên tục 3 lần, mỗi lần kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Sau lần thứ 3, anh Cha bị yếu hai chân, đau vùng thượng vị, mệt lả, huyết áp tăng cao.

Ngay sau đó, các ngư dân trên tàu cá đã đưa anh vào Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè) để sơ cấp cứu ban đầu. Tại đây, anh Cha được các y, bác sĩ hướng dẫn chuyển sang Bệnh xá đảo Trường Sa để điều trị.

Đại úy Nguyễn Xuân Cường, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa, cho biết khi đơn vị tiếp nhận ca bệnh, ngư dân khi trong tình trạng tỉnh táo có biểu hiện mệt mỏi, yếu hai chân, huyết áp 140/100 mmHg, xác định bị giảm áp type II, biến chứng tổn thương tủy ngực.

Các y, bác sỹ của bệnh xá đã khẩn trương áp dụng phác đồ điều trị gồm thở ôxy liệu pháp, dùng thuốc kháng đông, kháng viêm, kháng sinh, giảm đau và bù dịch; đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất hướng xử trí.

Hiện, Bệnh xá đảo Trường Sa đang tích cực chăm sóc, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và duy trì liên lạc thường xuyên với Bệnh viện Quân y 175 để điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp./.

