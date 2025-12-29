Khánh Hòa quy hoạch vùng nguyên liệu rong biển theo hướng bền vững

Chiều 29/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại DT Group (chuyên nuôi trồng và chế biến rong biển), trụ sở tại Khu công nghiệp Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã trực tiếp tham quan nhà máy chế biến sản phẩm rong nho của DT Group; ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy chất lượng, công nghệ và con người làm trung tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng mô hình phát triển của DT Group cho thấy khát vọng nâng tầm giá trị sản vật biển, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

Rong biển không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có vai trò tích cực trong bảo vệ môi trường biển. Doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Các sản phẩm chế biến phải gắn với câu chuyện thương hiệu, bản sắc địa phương để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa quan tâm quy hoạch vùng nguyên liệu rong biển theo hướng bền vững, có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành ngành kinh tế rong biển quy mô lớn, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước.

Báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Giám đốc DT Group Nguyễn Quang Duy cho biết doanh nghiệp hiện vận hành nhà máy sản xuất yến sào và rong biển trên diện tích khoảng 3ha, với công suất thiết kế đạt 12 triệu sản phẩm mỗi năm, kết hợp hệ thống nuôi trồng rong nho quy mô 80ha.

Doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 250 lao động, chủ yếu là người dân địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 7-9,5 triệu đồng/tháng.

DT Group xác định khoa học-công nghệ là động lực then chốt nên tập trung chuẩn hóa quy trình nuôi trồng, đầu tư chế biến sâu và phát triển khoảng 30 dòng sản phẩm giá trị gia tăng từ rong biển và yến sào.

Các sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

DT Group chủ động liên kết với người dân ven biển, hỗ trợ con giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín, giảm rủi ro cho người sản xuất.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, DT Group tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong hai năm 2024-2025, doanh nghiệp dành nguồn lực đáng kể cho công tác thiện nguyện, hỗ trợ xây dựng nhà ở và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.../.

