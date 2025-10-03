Khánh Hòa: Tổ chức Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại," trong hai ngày 3-4/10, tại Chùa Long Sơn - trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025."

Đại lễ cầu siêu năm 2025 nằm trong chuỗi các hoạt động “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025” hưởng ứng tinh thần Nghị quyết A/74/L.86 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu," công bố Thập kỷ hành động thứ hai vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021-2030.

Dự Đại lễ cầu siêu có lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; lãnh đạo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và một số tỉnh, thành phố; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các tổ chức chính trị-xã hội và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành cùng thân nhân nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Theo lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tưởng nhớ những người không may qua đời do tai nạn giao thông; qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông.

Các chư thầy làm lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Hoạt động nhằm kêu gọi các cơ quan hữu quan của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho hay mỗi ngày, ở Việt Nam có gần 30 người mãi mãi lìa xa gia đình, bạn bè, người thân do tai nạn giao thông. Những bi kịch đó không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là mất mát chung của cả xã hội, là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị không gì sánh được của sự sống.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết: “Đại lễ cầu siêu không chỉ nhằm cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở các phật tử và mọi người dân tự quý lấy bản thân mình và cùng chung tay với cộng đồng vì một môi trường giao thông an lành, văn minh."

Theo Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người, giảm trên 3.000 vụ, giảm khoảng 200 người chết, giảm trên 3.200 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024./.

