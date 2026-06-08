Khi dữ liệu trở thành nền tảng của niềm tin trong giao dịch bất động sản

Thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn số hóa đầu tiên. Người mua tìm sản phẩm qua website, ứng dụng, mạng xã hội hoặc nền tảng đăng tin. Môi giới sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, bản đồ số, quảng cáo trực tuyến và công cụ tạo nội dung. Doanh nghiệp bất động sản vận hành nhiều nền tảng phục vụ tiếp thị, phân phối và đo lường hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều công cụ hơn chưa đồng nghĩa với quyết định dễ hơn. Một tin đăng có thể đủ hình ảnh và mô tả, nhưng người mua vẫn phải tự kiểm tra vị trí, quy hoạch, pháp lý, giá tham khảo và độ tin cậy của người đăng. Ở phía môi giới, dữ liệu về nguồn hàng, nhu cầu khách hàng, lịch sử tư vấn và hiệu quả tin đăng vẫn đang nằm rải rác.

Theo Deloitte 2025 Commercial Real Estate Outlook, 76% doanh nghiệp bất động sản thương mại được khảo sát cho biết họ đang nghiên cứu, thử nghiệm hoặc ở giai đoạn đầu triển khai các quy trình và giải pháp AI. Con số này cho thấy AI trong bất động sản đang dịch chuyển sang công cụ hỗ trợ vận hành, phân tích và ra quyết định.

Từ tìm kiếm tin đăng đến hiểu nhu cầu giao dịch

Điểm yếu phổ biến của nhiều nền tảng hiện nay là cơ chế tìm kiếm vẫn dựa nặng vào bộ lọc cứng: khu vực, khoảng giá, diện tích, loại hình, số phòng. Cách tiếp cận này phù hợp với nhu cầu cơ bản, nhưng chưa phản ánh đầy đủ cách người mua thực sự suy nghĩ. Trong thực tế, họ thường bắt đầu bằng bối cảnh sống hoặc mục tiêu đầu tư: gần trường học, dễ cho thuê, thuận tiện đi làm, ít rủi ro quy hoạch, phù hợp dòng tiền.

Với Meey Land Super App, vai trò của hệ sinh thái all-in-one thể hiện ở việc các lớp dữ liệu không đứng riêng, gồm Meey Land cho tin đăng, Meey Map cho quy hoạch, Meey Project cho dữ liệu dự án, Meey Atlas cho lớp dữ liệu vị trí, cùng các chức năng xác thực tin đăng…

Ở lớp tìm kiếm, AI Search hướng tới việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tách nhu cầu của người dùng thành các thuộc tính bất động sản đã được chuẩn hóa, sau đó tương tác lại để làm rõ chân dung sản phẩm cần tìm. Đây là nỗ lực chuyển một câu hỏi đời thường thành dữ liệu có cấu trúc hơn để hệ thống đối chiếu với nguồn tin đăng và các lớp dữ liệu liên quan.

Với người bán và môi giới, AI không chỉ có ý nghĩa ở việc tạo nội dung nhanh. Giá trị sâu hơn nằm ở khâu chuẩn hóa đầu vào: địa chỉ, đặc điểm tài sản, tiện ích xung quanh, thông tin khu vực, quy hoạch, mức giá tham khảo và cách thể hiện nội dung theo từng nền tảng. Khi dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa tốt hơn, các bước phía sau như tìm kiếm, so sánh, định giá hay quản lý khách hàng có nền tảng ổn định hơn.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, cho rằng dữ liệu là nền tảng quan trọng của thị trường bất động sản số. “Meey Group không phát triển công nghệ theo hướng tạo ra các công cụ rời rạc, mà hướng tới một hệ sinh thái có khả năng kết nối dữ liệu, sản phẩm và nhu cầu thực tế của thị trường. Với bất động sản, giá trị của công nghệ nằm ở việc giúp các bên tiếp cận thông tin tốt hơn, ra quyết định có cơ sở hơn và vận hành hiệu quả hơn,” ông Chung chia sẻ.

Thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn số hóa đầu tiên. (Nguồn: Vietnam+)

Lớp xác thực trong hành trình tìm mua bất động sản

Trong bất động sản, một tin đăng tốt không đơn thuần là tin có nhiều ảnh đẹp hoặc mô tả hấp dẫn. Điều người mua cần là mức độ có thể kiểm chứng. Tin trùng lặp, sai lệch vị trí, thông tin pháp lý chưa rõ, quy hoạch chưa được đối chiếu hoặc người đăng không phải chủ thể phù hợp đều làm tăng chi phí giao dịch.

Các tin đăng xác thực trên Meey Land Super App có thể gắn với xác thực thông tin chủ nhà hoặc môi giới, kiểm tra giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán chính chủ và đối chiếu thông tin quy hoạch qua Meey Map.

Cách làm này không thay thế thẩm định pháp lý, kiểm tra thực địa hay tư vấn chuyên môn. Nhưng ở giai đoạn đầu của hành trình giao dịch, các lớp kiểm tra ban đầu có thể giúp người mua sàng lọc tốt hơn, đồng thời giúp môi giới uy tín tạo khác biệt bằng dữ liệu minh bạch hơn.

Lớp định giá cũng cho thấy vai trò của hệ sinh thái. Nếu chỉ dựa vào một nguồn tin đăng, giá tham khảo dễ bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của người bán hoặc biến động cục bộ. Khi dữ liệu tin đăng, quy hoạch, vị trí, dữ liệu định giá và thông tin dự án được đặt cạnh nhau, việc tham khảo giá có thêm nhiều tín hiệu để đối chiếu.

Ở góc độ định giá, công nghệ chỉ có giá trị khi giúp người dùng tổng hợp dữ liệu tốt hơn, phát hiện điểm bất thường và có thêm khoảng tham chiếu trước khi đi đến quyết định.

Ông Matthew Singleton, Giám đốc bộ phận Cho vay và Tư vấn của JLL Australia, cho rằng vai trò của người làm định giá hiện nay không còn dừng ở việc đưa ra một mức giá, mà phải diễn giải rủi ro, dự báo biến động thị trường và hỗ trợ khách hàng ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhận định này giúp đặt các công cụ định giá số vào đúng vị trí: hỗ trợ tham chiếu và sàng lọc, không thay thế thẩm định chuyên sâu trong từng giao dịch cụ thể.

Nhìn tổng thể, Meey Land Super App không dừng ở vai trò một ứng dụng tìm kiếm hay đăng tin bất động sản. Sản phẩm được Meey Group định vị là giải pháp all-in-one, đóng vai trò cửa ngõ của hệ sinh thái dữ liệu: tìm kiếm giúp hiểu nhu cầu, quy hoạch giúp kiểm tra bối cảnh, định giá hỗ trợ so sánh, xác thực tăng độ tin cậy ban đầu, còn CRM giúp quản lý quá trình tiếp cận khách hàng./.