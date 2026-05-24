Khích lệ các tài năng trẻ trên hành trình phát triển nghệ thuật cải lương

Sau một tuần diễn ra sôi nổi (17-23/5) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương Toàn quốc năm 2026 đã khép lại, vinh danh 13 gương mặt xuất sắc của sân khấu cải lương nước nhà.

Cụ thể, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất cho những gương mặt nổi bật gồm: Trương Trọng Nhân (Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) với vai Lão nghệ sỹ trong trích đoạn “Diễn kịch một mình,” Bích Trâm (Công ty Vũ Luân Entertainment) vai Thị Bình trong “Lôi vũ,” Lê Hoàng Nghi (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ) vai Herostraus trong “Kẻ đốt đền” và Ngân Hà (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) với vai Macbeth trong “Tùy hứng phu nhân Macbeth.”

9 giải Nhì (không có giải Ba) cũng được trao cho các nghệ sỹ: Ngọc Linh (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) vai Ngọc Trần trong “Sỏi nhỏ và non cao,” Kim Ngân (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ) vai Tống Thị Quyên trong “Vương quyền,” Đỗ Thị Hiền (Nhà hát Cải lương Hà Nội) vai Lý Chiêu Hoàng trong “Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng,” Kim Tiến (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Trường Lạc Hoàng Thái Hậu trong “Bi kịch,” Lê Trung Tuấn (Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng) vai Lý Thường Kiệt trong “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long,” Diễm Kiều (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Nguyễn Thị Thập trong “Bão dậy trời Hưng Long,” Trương Văn Phong (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa) vai Cai ngục trong “Cha con người cai ngục - Tiểu Quân hiến tay,” Mỹ Lệ (Nhà hát Cao Văn Lầu) vai Hiếu trong “Một phút một thời” và Đinh Xuân Hùng (Nhà hát Cải lương Hà Nội) vai Lê Chiêu Thống trong “Trời Nam.”

Ban Tổ chức cuộc thi và Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cũng trao giải cho các diễn viên xuất sắc. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cuộc thi đã tạo nên một không khí nghề nghiệp thực sự nghiêm túc, tâm huyết và giàu cảm hứng sáng tạo. Mỗi vai diễn, mỗi trích đoạn dự thi không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn hay khả năng ca diễn của nghệ sỹ, mà còn cho thấy tình yêu nghề, sự bền bỉ với sân khấu và khát vọng cống hiến cho nghệ thuật cải lương của dân tộc.

Nhiều nghệ sỹ tham gia cuộc thi đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo, tìm tòi trong cách thể hiện nhân vật, sự chỉn chu trong ca diễn và khả năng làm chủ sân khấu. Điều đáng trân trọng là thông qua từng vai diễn, từng lớp diễn xúc động, công chúng tiếp tục cảm nhận được giá trị nhân văn sâu sắc và sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương - loại hình sân khấu mang đậm tâm hồn Việt Nam, gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thế hệ.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc không chỉ là dịp để phát hiện, tôn vinh tài năng nghệ thuật, mà còn là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, trao đổi phương pháp sáng tạo và cùng nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng, nhằm tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ và xây dựng lớp nghệ sỹ kế cận có đủ tài năng, bản lĩnh và lòng yêu nghề.

Các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống tại địa phương.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho hay Bộ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; khuyến khích các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, tăng cường quảng bá nghệ thuật truyền thống trên các nền tảng truyền thông hiện đại để cải lương có thêm cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội hôm nay./.

