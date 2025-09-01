Khối công nhân môi trường: Những người thầm lặng làm sạch cho Thủ đô dịp A80

Công nhân môi trường quét dọn làm sạch vỉa hè, đường phố. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2/9, hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội, đã phải làm việc xuyên đêm. Từ Quảng trường Ba Đình, các tuyến phố trung tâm cho tới từng ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng những công nhân cần mẫn thu gom rác.

Họ tự hào quàng chiếc khăn đỏ in hình lá cờ Tổ quốc lên vai, dán lá cờ đỏ sao vàng trên má, mũ nón. Họ là những người hùng môi trường, những người yêu nước thầm lặng, cần mẫn làm việc từ sáng tới đêm khuya, để Thủ đô - “trái tim của cả nước” trong những ngày lễ luôn khang trang, sạch đẹp.

Vui vẻ “xin” rác, làm sạch đẹp đường phố

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong các ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt A80, lượng rác thải (từ vỏ chai nhựa, túi nilon, đồ ăn bỏ lại trên vỉa hè) tại các khu phố Hà Nội tăng đột biến, do người dân khắp cả nước đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường nơi có các khối đoàn đi qua.

Thông qua các kênh tuyên truyền, đa phần người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, song vẫn tồn tại một số trường hợp thiếu ý thức, vô tư xả rác ở nơi công cộng, để lại gánh nặng cho những công nhân môi trường.

Thực tế, lượng rác nhiều tập trung sau các buổi diễu binh, diễu hành - thời điểm người dân rời vị trí sau nhiều giờ “ăn đứng, ngủ ngồi” chờ xem. Đây cũng là lúc những người công nhân môi trường hối hả tỏa đi thu gom rác, nhanh chóng trả lại vẻ sạch đẹp cho những con đường, vỉa hè của Thủ đô.

Họ - những người hùng môi trường lặng lẽ đi giữa “biển” người “xin rác” từ tay người dân. Dù áo quần ướt đẫm mồ hôi, dù khuya muộn, họ vẫn nở nụ cười và nhẹ nhàng nhắn nhủ mọi người bỏ rác đúng nơi quy định.

Nhiều công nhân chia sẻ tuy công việc vất vả gấp nhiều lần ngày thường, nhưng họ hạnh phúc vì được góp phần nhỏ bé vào thành công chung, để người dân tận hưởng trọn vẹn không khí những ngày chuẩn bị cho đại lễ.

Chị Nguyễn Thị Loan, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), cho biết: “Sau các buổi diễu binh, diễu hành, lượng rác tăng lên rất nhiều lần so với ngày thường, nên chúng tôi phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần, để trả lại diện mạo sạch đẹp cho Thủ đô."

Thông thường, chỉ sau khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, lượng rác phát sinh cục bộ trên các ngả đường, tuyến phố trung tâm (như Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Lê Duẩn, Tràng Tiền,...) sẽ được thu dọn sạch sẽ.

"Dù khối lượng công việc rất lớn, vất vả hơn ngày thường, nhưng đây là dịp trọng đại nên ai cũng vui vẻ, phấn khởi khi được góp sức," chị Loan nói.

Rác được công nhân môi trường tập kết tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, để đưa đi xử lý, ngay sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Cùng chung cảm xúc ấy, chị Phạm Thị Hòa, đại diện Urenco Chi nhánh Đống Đa, cho biết dù công việc những ngày này vất vả hơn ngày thường, nhưng nhìn thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp vào sáng hôm sau, chị thấy vui và tự hào vì công sức mình đã góp phần tạo nên không khí lễ hội của cả nước.

Đại diện lãnh đạo Urenco, Chi nhánh Ba Đình, cũng cho biết trong những ngày diễn ra sự kiện, lực lượng xe chuyên dụng sẽ được công ty huy động tối đa để vừa thu gom vận chuyển rác thải ra khỏi các tuyến phố chính, vừa thực hiện công việc quét hút, rửa đường sạch sẽ.

Ứng xử trách nhiệm vì một Thủ đô văn minh

Ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết qua kiểm tra thực tế, với lượng người dân rất lớn đổ về các khu phố để xem sự kiện A80, thì công tác tuyên truyền vận động và sự chủ động, tích cực tham gia của các lực lượng (từ các tình nguyện viên, từ chính quyền địa phương, công nhân làm vệ sinh môi trường), đóng vai trò rất quan trọng.

“Họ vừa làm công tác vệ sinh môi trường, vừa là những người tuyên truyền viên, để không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường trong những ngày lễ, mà còn dần hình thành ý thức văn minh từ mỗi người dân,” ông Đại nói.

Chứng kiến nỗi vất vả của công nhân môi trường, chị Nguyễn Thị Huyền (Định Công, Hà Nội) cho hay: “Tôi thấy các cô, chú, anh, chị những người công nhân vệ sinh môi trường họ rất vất vả, nhưng họ vẫn luôn tươi vui và dọn rác rất nhanh. Tôi thực sự nể phục họ. Từ những con phố ngổn ngang rác thải, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã được dọn, trả lại vỉa hè sạch đẹp.”

Từ những hình ảnh rác ngổn ngang sau khi kết thúc các buổi lễ, từ hành động đi “xin” rác của những công nhân môi trường, chị Huyền cho rằng mỗi người dân chỉ cần tự giác mang rác của mình về nhà hoặc bỏ vào đúng nơi quy định, đã là một hành động trách nhiệm vì một Thủ đô văn minh. Đó cũng là cách chúng ta thể hiện tình yêu nước trong dịp lễ đặc biệt.

Trong các ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, thông điệp về bảo vệ môi trường, thu gom rác, vứt bỏ rác đúng nơi quy định, cũng liên tiếp được phát trên hệ thống loa phát thanh, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau ứng xử trách nhiệm, vì một Thủ đô văn minh.

Hưởng ứng Công điện của Thủ tướng về tăng cường thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường; và thực hiện phát động của Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, trong những ngày qua, đại diện Cục Môi trường cũng đã đi thăm, tặng quà, tri ân đội ngũ công nhân Urenco.

Lãnh đạo Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi thăm, tặng quà, tri ân đội ngũ công nhân Urenco. (Ảnh: Khương Trung)

Những phần quà được đại diện Cục Môi trường trao tận tay cho các công nhân, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự trân trọng, lời cảm ơn chân thành. Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp lặng thầm với những công nhân môi trường, mà đồng thời cũng là lời nhắc nhở cộng đồng chung tay xây dựng đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Hồ Kiên Trung - Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho hay những ngày qua, lượng rác thải (nhất là từ túi nilon, chai nhựa, hộp xốp) vứt ra môi trường rất lớn và những người công nhân môi trường họ gần như làm việc 24/24. Công việc rất vất vả.

Vì vậy, ông Trung kêu gọi mỗi người dân hãy ứng xử trách nhiệm với đồ vật mình sử dụng. Chỉ cần một hành động nhỏ như không xả rác ra ra đường, ra vỉa hè cũng là cách góp phần cho Thủ đô văn minh. Đó cũng là cách giảm gánh nặng cho những người làm công tác vệ sinh môi trường, giảm mùi hôi thối, giảm ô nhiễm.

"Hãy yêu nước bằng cách bảo vệ môi trường, để không chỉ đẹp trong dịp quốc lễ, mà còn xanh, sạch, đẹp trong tương lai. Và hình ảnh một Việt Nam xanh được lan tỏa rộng khắp, là đất nước đáng sống mà quốc tế yêu mến!" ông Trung nhấn mạnh.

Hòa cùng không khí vui mừng của đất nước, công việc lặng thầm nhưng cần mẫn của hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường đô thị đã và đang góp phần quan trọng vào thành công chung của các sự kiện lớn vì một Thủ đô văn minh, xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng chào đón ngày Quốc khánh 2/9./.

