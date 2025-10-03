Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, VN-Index ngập sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 3/10 ghi nhận áp lực bán áp đảo trên toàn thị trường, khiến VN-Index và HNX-Index đồng loạt giảm điểm, sắc đỏ lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, bất chấp thanh khoản tăng so với phiên trước.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 6,89 điểm xuống 1.645,82 điểm; HNX-Index giảm 3,8 điểm còn 265,75 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 513 mã giảm so với 219 mã tăng. Trong rổ VN30, có tới 19 mã giảm, chỉ 10 mã tăng và 1 mã ở tham chiếu.

Thanh khoản gia tăng, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 23.100 tỷ đồng với 814 triệu cổ phiếu, trên HNX đạt hơn 1.700 tỷ đồng với 83,2 triệu cổ phiếu. VN-Index từng hồi phục về tham chiếu khi lực mua tăng mạnh đầu phiên chiều, nhưng áp lực bán quay lại cuối phiên khiến chỉ số đảo chiều giảm.

Xét về mức độ ảnh hưởng, VPB, CTG, TCB và HPG là những mã kéo thị trường giảm mạnh nhất. Ngược lại, VIC, VHM, LPB và VRE vẫn giữ được sắc xanh, góp phần thu hẹp đà giảm. Trên HNX, các mã SHS giảm 2,8%, CEO giảm 4,47%, KSV giảm 1,82% và PVS giảm 3,08% tiếp tục gây sức ép.

Ở nhóm ngành, năng lượng giảm mạnh nhất do BSR giảm 2,07%, PLX giảm 1,62%, PVS giảm 3,08% và PVD giảm 3,03%. Ngành nguyên vật liệu và dịch vụ truyền thông giảm là 2 nhóm giảm mạnh tiếp theo. Trong khi đó, công nghệ thông tin là nhóm hiếm hoi duy trì sắc xanh, tăng 1,27% nhờ FPT tăng 1,41%, ELC tăng 0,44%, VEC tăng 9,92% và HPT tăng 8,66%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục tiêu cực khi bán ròng hơn 1.185 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại MWG (261,51 tỷ đồng), STB (187,57 tỷ đồng), CTG (125,9 tỷ đồng) và SHB (96,66 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 86 tỷ đồng, nhiều nhất tại SHS (32,06 tỷ đồng), IDC (22,71 tỷ đồng), CEO (8,38 tỷ đồng) và MBS (8,04 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch, sắc đỏ áp đảo toàn thị trường, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Dù nhóm công nghệ thông tin giữ được nhịp tăng, nhưng dòng tiền khối ngoại tiếp tục rút ra mạnh mẽ, khiến xu hướng ngắn hạn của thị trường thêm phần thận trọng./.