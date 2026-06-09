Khởi tố 17 bị can trong đường dây cưỡng đoạt tài sản

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản,” “Cố ý làm hư hỏng tài sản,” “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Chành cua 46, địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đưa về Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, các đối tượng đã áp đặt việc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về đây để kiểm đếm; đồng thời thu phí 30.000 đồng mỗi thùng cua.

Cơ quan điều tra xác định mỗi ngày Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000-3.000 thùng cua, thu từ 30-90 triệu đồng tiền phí. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỷ đồng.

Để duy trì sự chi phối đối với hoạt động vận chuyển cua, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với các đơn vị không chấp hành như đập phá, đốt phương tiện, gây cản trở việc giao nhận hàng hóa. Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải đưa hàng về Chành cua 46.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, Lâm Bích Dung (sinh năm 1977, ngụ phường Bình Thới) được xác định giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (sinh năm 1986, ngụ phường Bình Thới) hỗ trợ điều phối hoạt động. Ban chuyên án cũng làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt của nhóm đối tượng.

Điển hình, ngày 21/9/2025, sau khi phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện và tổ chức đập phá xe nhằm răn đe. Tổng thiệt hại tài sản trong các vụ việc đã được làm rõ hơn 80 triệu đồng.

Rạng sáng 1/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can liên quan. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

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