Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Ngày 27/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (sinh năm 1992, thường trú phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức (sinh năm 1992, thường trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Phước Tiền có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị phạt tù. Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Lê Ngọc Đức.

Ngày 12/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Thái Bình Dương (sinh năm 1999, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức đánh bạc.”

Lo lắng việc Dương bị bắt nên gia đình bà N.T.C gặp Lê Ngọc Đức tìm người chạy án cho Dương. Cùng là bạn tù với nhau, Đức biết Tiền nên gọi điện trao đổi với Tiền.

Khoảng 10 ngày sau, Tiền cùng Đức gặp gia đình bà C. để bàn chạy án cho Dương. Lúc này, Tiền giới thiệu là "luật sư" có quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể lo được việc chạy án cho Dương.

Tin tưởng và theo yêu cầu của Nguyễn Phước Tiền, từ tháng 2/2026 đến tháng 4/2026 gia đình bà C. đã đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Tiền và Đức.

Sau khi biết bị lừa, gia đình bà C. đã đến Cơ quan Công an tố giác.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, địa chỉ số 4, Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang gặp Điều tra viên Phạm Văn Có, số điện thoại 0971.651.615 để phối hợp giải quyết./.

Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo cán bộ đấu giá chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Y. và D. đã đưa ra thông tin gian dối, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố... sau đó chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

​