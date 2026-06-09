Khởi tố các đối tượng tổ chức đánh bạc, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng.

Đây là chuyên án có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài, được triệt phá với sự phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam và Lào.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện dấu hiệu hoạt động của hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến mang tên OKWIN. Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và cơ quan chức năng Lào triển khai xác minh, đấu tranh chuyên án.

Quá trình điều tra xác định, sau khi bị truy quét tại Campuchia, các đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào) từ tháng 2/2026.

Nhóm này lập công ty mang tên ASM để ngụy trang hoạt động trung chuyển dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc; tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam được xác định hơn 4.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng Lào kiểm tra hai địa điểm hoạt động của đường dây, làm rõ vai trò của 56 người Việt Nam và một người Trung Quốc. Ngày 13/5, lực lượng chức năng tiếp nhận 56 công dân Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ điều tra; đồng thời truy bắt các đối tượng chủ chốt khi trở về Việt Nam lẩn trốn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tài xế Vỹ và phụ xe Dương cùng tang vật. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi)

Trước đó, vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 30/5, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra phương tiện và hành lý tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng Đàm Quang Vỹ (54 tuổi) và Nguyễn Anh Dương (26 tuổi), cùng trú tỉnh Gia Lai có biểu hiện nghi vấn khi di chuyển vào khu vực nhà vệ sinh của nhà liên hợp cửa khẩu, nên lập tức kiểm tra, phát hiện một gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu đen, bên trong chứa hai miếng kim loại màu vàng nghi là vàng.

Tại thời điểm kiểm tra, Vỹ và Dương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận, được thuê vận chuyển số hàng hóa này từ Lào về Việt Nam, với tiền công được trả 1 triệu đồng.

Theo kết luận giám định, 2 miếng kim loại thu giữ là vàng, có tổng trọng lượng hơn 0,53kg. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Bờ Y xác định, tổng giá trị số vàng nói trên là hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Phạt 14 năm tù đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia Tòa đã tuyên phạt Mai Anh Việt, bị cáo cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc,” 6 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

​

​