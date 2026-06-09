Khởi tố người nước ngoài gây rối tại quán càphê ở Đà Nẵng

Ngày 9/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.S.G (35 tuổi, quốc tịch Australia) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ đập phá quán càphê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu xảy ra cuối tháng 5 vừa qua.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 30/5, L.S.G đến một quán càphê trên đường Lê Hồng Phong. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với một khách đang có mặt tại quán, đối tượng bất ngờ có những hành vi manh động, dùng ghế gỗ đập phá nhiều tài sản bên trong cơ sở kinh doanh.

Không chỉ làm hư hỏng điện thoại của người khác, L.S.G còn liên tục la hét, xô đổ bàn ghế, đập phá khu vực quầy pha chế cùng nhiều tài sản khác trong quán. Hành vi hung hãn của đối tượng khiến khách hàng và nhân viên phục vụ hoảng sợ, phải tháo chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Sự việc tiếp tục trở nên căng thẳng khi đối tượng xông lên tầng lửng, đạp cửa và tiếp tục đập phá tài sản. Trong quá trình gây rối, L.S.G còn khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán. Chỉ khi lực lượng chức năng có mặt, hành vi của đối tượng mới được ngăn chặn.

Cơ quan Công an nhận định vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của cơ sở, đồng thời thu hút đông người tập trung theo dõi trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tổng thiệt hại do L.S.G gây ra là gần 383 triệu đồng. Nhiều tài sản của khách hàng và quán càphê bị hư hỏng, trong đó, có điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng cùng nhiều vật dụng khác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu thập dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, ghi nhận đầy đủ diễn biến vụ việc. Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, L.S.G có biểu hiện chống đối và không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục định giá thiệt hại, củng cố hồ sơ và làm rõ trách nhiệm của bị can đối với hành vi hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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