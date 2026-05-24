Khởi tố vụ án bạo lực học đường khiến 1 nam sinh lớp 8 tự tử

Tối 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V, 14 tuổi, trú tại xã Di Linh về tội "Cưỡng đoạt tài sản."

Đây là vụ việc bạo lực học đường trong thời gian dài, khiến cho em Đ.M.H, sinh năm 2012, là học sinh lớp 8A3, Trường Trung học cơ sở N.D., xã Di Linh uất ức đến treo cổ tự tử ngày 16/5/2026.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Bằng sự quyết liệt, trách nhiệm và tinh thần không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại trẻ em, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an xã Di Linh từng bước làm rõ việc một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp 8A3 với nạn nhân, do N.H.V cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng cháu Đ.M.H từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trường học.

Không dừng lại ở việc hành hung, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc cháu Đ.M.H và một học sinh cùng lớp khác là cháu V.Đ.N.M phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Đỉnh điểm là thời gian ngắn trước khi xảy ra bi kịch, N.H.V vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội "Cưỡng đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi "Cố ý gây thương tích" với các đối tượng.

Theo bà T.K.V là mẹ của nạn nhân Đ.M.H, ngày 16/5, gia đình phát hiện con trai mình trong tình trạng treo cổ tại nhà. Sau đó gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê sâu.

Gia đình nạn nhân cho biết qua tìm hiểu, trong thời gian dài nạn nhân bị 1 nhóm học sinh trong cùng trường thường xuyên đánh đập, gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Cháu luôn sống trong sợ hãi, hoảng loạn và áp lực mỗi ngày.

Đáng chú ý theo tố cáo của gia đình nạn nhân trên mạng xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3 từng 1 lần trực tiếp chứng kiến học sinh N.H.V dùng mũ bảo hiểm đánh nạn nhân Đ.M.H đến vỡ mũ bảo hiểm.

Ngoài ra 1 lần học sinh Đ.M.H lên báo cáo với cô giáo chủ nhiệm việc bị bạn học N.H.V đánh. Nhưng cô giáo chỉ gọi riêng 2 học sinh lên nói chuyện mà không thông báo với gia đình. Học sinh N.H.V còn được giao làm Lớp phó trật tự của lớp 8A3.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã có văn bản số 2330/SGDĐT- CTrTT&CTHĐV xác định đây là 1 vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương.

Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường xác minh làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định, tổng hợp tình hình, khẩn trương báo cáo bằng văn bản về sở; chỉ đạo Trường Trung học cơ sở N.D trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn các hành vi lây lan truyền thông tiêu cực trên mạng xã hội./.

"Lá chắn" nào bảo vệ trẻ em khỏi nạn bắt nạt trên không gian mạng? Các vụ bắt nạt và bạo lực mạng nhằm vào trẻ em đang gia tăng với thủ đoạn tinh vi và khó lường, gia đình, nhà trường và xã hội cần khẩn trương xây dựng “lá chắn” bảo vệ trẻ trong kỷ nguyên công nghệ.

​