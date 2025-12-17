Không gian biển Vũng Tàu thay đổi toàn diện sau dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Sau hơn một năm thi công khẩn trương, Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, tuyến đường ven biển quan trọng bậc nhất tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng đã chính thức hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác từ ngày 19/12 tới.

Đây không chỉ là công trình hạ tầng đô thị quy mô lớn, dự án còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc kiến tạo không gian công cộng hiện đại, thân thiện, góp phần nâng tầm hình ảnh đô thị du lịch biển Vũng Tàu trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm nổi bật của công trình là sự kết hợp hài hòa giữa chỉnh trang hạ tầng giao thông, cải tạo cảnh quan ven biển và xây dựng các tiện ích công cộng đồng bộ, hướng tới phục vụ cộng đồng.

Việc đưa trục đường Thùy Vân với chiều dài 3,2km vào sử dụng không chỉ giải quyết những bất cập tồn tại nhiều năm qua mà còn mở ra không gian sinh hoạt, vui chơi, nghỉ dưỡng chất lượng cao cho người dân và du khách.

Cùng với tuyến đường, khu vực công viên Bãi Sau với diện tích khoảng 2,15ha cũng được cải tạo toàn diện. Hệ thống lối đi bộ ven biển được mở rộng, bổ sung tuyến đường dành riêng cho xe đạp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tiếp cận biển một cách an toàn, thân thiện.

Các khu vực điểm nhấn như biểu tượng Cá Ông, quảng trường, tiểu cảnh, vườn đá, cổng check-in được đầu tư bài bản, mang lại diện mạo mới cho không gian vốn đã quen thuộc.

Toàn cảnh dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Đặc biệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới hoàn toàn, từ san nền, cấp thoát nước, đường nội bộ, kè bảo vệ bờ biển đến hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, âm thanh công cộng và chống sét. Những hạng mục này giúp công viên vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là cụm công trình kiến trúc công cộng với 6 trạm dịch vụ ven biển. Mỗi trạm gồm tầng hầm phục vụ tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ và tầng nổi là không gian nghỉ chân, ngắm cảnh biển, giải khát cho du khách.

Việc đưa các trạm dịch vụ vào sử dụng đã giải quyết tình trạng thiếu tiện ích công cộng tại khu vực Bãi Sau, vốn là điểm đến đông du khách bậc nhất của thành phố.

Trung tâm của toàn bộ không gian là công viên Thùy Vân và Quảng trường Thắng Tam với công trình tháp biểu tượng. Hệ thống hơn 143 trụ tháp cao thấp khác nhau kết hợp quảng trường ốp đá granite, bazan khò lửa và đài phun nước tạo nên không gian mở, hiện đại, phù hợp cho các hoạt động văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Công trình đã được vận hành thử nghiệm an toàn trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Trước khi thực hiện dự án, khu vực Bãi Sau tồn tại tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ. Tầm nhìn hướng biển bị che khuất hoàn toàn bởi hàng loạt tường rào, công trình kiên cố của các doanh nghiệp thuê đất, biến không gian công cộng thành sân riêng khép kín.

Hạ tầng kỹ thuật xuống cấp nghiêm trọng, thiếu hụt các tiện ích thiết yếu như bãi đậu xe, nhà vệ sinh và lối đi bộ thoáng đãng. Cảnh quan tổng thể bị chia cắt, lãng phí tiềm năng của mặt tiền du lịch đắt giá nhất Vũng Tàu.

Nên khi chứng kiến dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân khởi công và nay là sắp khánh thành đưa vào sử dụng, bà Nguyễn Thị Mai, người dân sinh sống lâu năm tại phường Tam Thắng đã rất phấn khởi trước sự thay đổi rõ nét của không gian biển Vũng Tàu.

Bà chia sẻ: "Trước đây khu vực này người dân chúng tôi muốn xuống tắm biển cũng không có lối để xuống do các doanh nghiệp đã xây dựng thành các khu nghỉ dưỡng chắn hết lối. Nay đường sá thông thoáng, công viên rộng rãi, buổi chiều người dân ra tập thể dục, dạo biển rất đông. Ai cũng thấy vui và tự hào về bộ mặt mới của biển Vũng Tàu."

Không chỉ người dân địa phương, du khách cũng rất kỳ vọng và đánh giá cao công trình. Anh Trần Văn Hùng, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết: "Không gian ven biển Vũng Tàu bây giờ rất đẹp, sạch sẽ, nhiều tiện ích. Tôi có thể đi bộ, đạp xe dọc bờ biển mà không lo xe cộ. Đây thực sự là điểm cộng lớn cho du lịch Vũng Tàu."

Tháp Tam Thắng gồm hơn 143 trụ tháp, cao từ hơn 3m đến hơn 30m, kết hợp hài hòa với đài phun nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật lung linh vào ban đêm. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển đô thị biển.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu cho biết công trình không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn trong tương lai.

“Dự án góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo động lực thu hút du khách, phục vụ khách du lịch thúc đẩy các hoạt động dịch vụ-du lịch-thương mại ven biển. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để quản lý, khai thác hiệu quả công trình, giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, công viên Thùy Vân đã được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu. Đề nghị Sở tham mưu lựa chọn đơn vị có năng lực và uy tín quản lý vận hành, sớm đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán,” đại diện phường Vũng Tàu nói.

Việc đưa trục đường Thùy Vân vào sử dụng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình không chỉ mang lại diện mạo mới cho Bãi Sau mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc đầu tư cho không gian công cộng, lấy người dân và du khách làm trung tâm.

Với những giá trị đã và đang phát huy, trục đường Thùy Vân sau khi đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu, điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn, góp phần khẳng định vị thế của đô thị biển Vũng Tàu trong giai đoạn phát triển mới./.

