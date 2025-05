Khủng hoảng ở Harvard, hồi kết cho giấc mơ du học Mỹ?

Quyết định này kéo theo hệ lụy lớn, khi Harvard tạm thời không thể tuyển sinh viên quốc tế – lực lượng đóng vai trò quan trọng trong môi trường học thuật đa dạng và nguồn thu của trường. Đồng thời, hàng tỷ USD tài trợ liên bang dành cho Harvard cũng bị tạm dừng, khiến vị thế của trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Harvard "nhiều lần không cung cấp thông tin cần thiết", "thiếu an toàn học đường", "thù địch với sinh viên Do Thái", và áp dụng các chính sách đa dạng bị cho là mang tính phân biệt đối xử.

Sau khi Harvard khởi kiện, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết tạm thời ngăn chặn việc thu hồi SEVP, trong khi chờ phiên điều trần chính thức dự kiến diễn ra ngày 29/5.

Diễn biến mới nhất cho thấy môi trường học thuật Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh chính trị, và giấc mơ du học của hàng nghìn sinh viên quốc tế có nguy cơ bị gián đoạn./.