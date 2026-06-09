Kịch bản nào cho du lịch Việt đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 2 con số?

Cơ quan quản lý Nhà nước cho rằng du lịch cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để tạo động lực tăng trưởng mới.

Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, cần tập trung chuyển hóa các nguồn lực về văn hóa, di sản, tài nguyên du lịch và dữ liệu số thành giá trị thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng mới cho năm 2026 và tương lai xa hơn.

Theo đó, trong cuộc họp chuyên đề về giải pháp tăng trưởng 2 con số đối với kịch bản phát triển du lịch vừa qua của Bộ, đã có nhiều ý kiến đáng chú ý.

Lộ trình của ngành tới năm 2030

Thời gian qua, mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, giá năng lượng tăng cao và cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, song du lịch Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Báo cáo mới ban hành của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism cũng ghi nhận kết quả này.

Theo UN Tourism, giữa “bức tranh” ảm đạm của khu vực châu Á, du lịch Việt tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng 12,4% trong quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước (cao gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực châu Á).

Thống kê 5 tháng đầu năm 2026 của Cục Du lịch Quốc gia cho thấy Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 470 nghìn tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngành du lịch đã xây dựng hai kịch bản phát triển cho năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, biến động khó lường và sự dịch chuyển của nhu cầu du lịch quốc tế.

Du lịch Việt đứng trước thời cơ phát triển mới từ "bệ đỡ" của chiến lược tăng trưởng kinh tế 2 con số quốc gia. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Theo đó, trong điều kiện bối cảnh thuận lợi, toàn ngành sẽ đặt trọng tâm vào việc phục hồi mạnh thị trường Trung Quốc, duy trì tăng trưởng từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và tiếp tục mở rộng các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ.

Còn trong trường hợp các yếu tố bất ổn tiếp tục kéo dài và nhu cầu du lịch quốc tế suy giảm, ngành sẽ tập trung khai thác các thị trường gần như Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục xúc tiến tại các thị trường truyền thống nhằm tạo nền tảng phục hồi.

Bên cạnh đó, để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước, ngành du lịch cũng chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 2027-2030 với định hướng tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng nguồn thu từ du khách.

Với loạt kế hoạch mục tiêu này, ngành du lịch cần triển khai đồng bộ các giải pháp theo từng giai đoạn. Trước mắt, lãnh đạo ngành đề xuất tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; nghiên cứu các cơ chế đột phá về kinh tế đêm, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư các tổ hợp du lịch quy mô lớn; cơ cấu lại thị trường khách, tăng cường kích cầu nội địa, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm…

Tiếp đó, trong trung và dài hạn, ngành sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam; thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, tôn vinh bản sắc dân tộc, phát huy giá trị di sản nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Đồng thời, ưu tiên phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản trị, xúc tiến, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sắc màu bản địa giúp ngành du lịch tạo được sản phẩm độc đáo khác biệt và hấp dẫn. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

"Kim chỉ nam" cho tăng trưởng du lịch

Đóng góp vào kịch bản tăng trưởng cho ngành du lịch trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đề nghị bổ sung việc nghiên cứu và phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch; khơi dậy tinh thần sáng tạo của người dân, tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm du lịch và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh kim chỉ nam là Nghị quyết số 57-NQ/TW, cần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng quan trọng của toàn ngành…; sớm xây dựng một nền tảng số du lịch quốc gia thống nhất, phục vụ cả du khách trong nước và quốc tế, tích hợp các dịch vụ du lịch thiết yếu trên cùng một hệ sinh thái.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận định ngành du lịch đang có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chiến lược, quy hoạch đã được ban hành đến những lợi thế nổi trội về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, do tính chất liên ngành, đa lĩnh vực, nhiều giá trị gia tăng và tác động lan tỏa của du lịch chưa được phản ánh đầy đủ trong hệ thống thống kê quốc gia, Bộ trưởng đề nghị Cục Du lịch Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các chỉ tiêu, phương pháp tính toán và hệ thống dữ liệu nhằm phản ánh chính xác hơn vai trò, đóng góp của ngành đối với GDP và tăng trưởng kinh tế.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm các sản phẩm làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Nâng cao chất lượng tăng trưởng cần tập trung vào nâng cao chất lượng khách, mức chi tiêu, hiệu quả kinh tế và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng,” Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với tham vấn của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ trưởng cũng đề nghị bổ sung các giải pháp thúc đẩy du lịch cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển du lịch; đồng thời đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, môi trường và năng lực tổ chức để tạo ra tác động mạnh mẽ cho doanh thu của ngành và hình ảnh điểm đến từ các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Theo Bộ trưởng, các kiến nghị về cơ chế, chính sách cần tiếp tục được cụ thể hóa, tập trung vào những vấn đề thực tiễn cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, hợp tác công-tư, phát triển sản phẩm mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Các địa phương cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức các sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam./.

Du lịch Việt có nhiều cơ hội phát triển bứt tốc trong kỷ nguyên mới. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ hoàn thiện kịch bản tăng trưởng du lịch và đồng bộ với Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.

Vì sao du lịch Việt Nam là “điểm sáng” giữa “bức tranh” ảm đạm của châu Á ? Du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng cao gấp 4 lần so với mức bình quân khu vực cùng kỳ.