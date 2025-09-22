Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Các ủy viên gồm: đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Vũ Hải Sản, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phạm Thế Tùng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ; đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách có thể điều chỉnh, điều tiết lĩnh vực này khi có biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế; tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, duy trì sự ổn định kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội, cán bộ, công chức khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ đạo địa phương (cấp tỉnh), đảm bảo công tác điều hành được đồng bộ, nhất quán từ trung ương tới địa phương, tạo nền tảng vững chắc trong phân cấp, phân quyền để địa phương có cơ sở thực thi hiệu quả các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng tiêu chí "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm;" thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, sử dụng bộ máy của bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (22/9/2025); thay thế Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước đây về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản./.

Thủ tướng: Phải trả lời được câu hỏi tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ có hay không sự thao túng thị trường bất động sản để chấn chỉnh việc găm hàng, đội giá, thổi giá, làm méo mó thị trường.