Kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 32, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Thép, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai và nguyên Chánh Thanh tra thành phố Bùi Thị Hồng Vân; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI đối với ông Nguyễn Cao Lân, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Nội vụ Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Quỳnh Trang và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Cao Thắng.

Theo ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, tại kỳ họp sẽ xem xét 27 báo cáo và thông qua 47 nghị quyết, gồm 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ chính trị năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đề xuất giải pháp thiết thực, kịp thời, khả thi để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2026 - 2030; xem xét các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân; các báo cáo chuyên đề của Ủy ban Nhân dân thành phố; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2025; Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của một số cơ quan theo Luật định.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường với nội dung tập trung vào những lĩnh vực như: vi phạm trật tự xây dựng; tình trạng tắc nghẽn giao thông; việc tiếp cận nhà ở xã hội; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn; thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng thiếu trường học, lớp học khu vực công lập; vấn đề chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính…

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, năm 2025, GRDP của Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số, ước đạt 11,81%.

Hiện quy mô nền kinh tế của thành phố Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hải Phòng cũng đón trên 14,4 triệu lượt du khách, tăng 23,4%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.200 doanh nghiệp, tăng trên 33%. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, vận hành thuận lợi, đáp ứng yêu cầu…/.

