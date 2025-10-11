Kiều bào Séc quyên góp 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã quyên góp được 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả do bão số 10 và 11 gây ra.



Phong trào quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc phát động từ ngày 3/10. Chỉ sau một tuần, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tổ chức, hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng.

Đợt quyên góp đầu tiên đã được Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc thay mặt cộng đồng trao cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, chia sẻ cộng đồng người Việt tại Séc luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng đồng bào trong nước mỗi khi thiên tai, bão lụt xảy ra bằng cách đóng góp một phần nhỏ bé để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn.



Chương trình quyên góp sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Cùng chung tinh thần đó, ngày 11/10, Chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa (Praha) đã tổ chức đợt vận động quyên góp tại khuôn viên trung tâm. Các thành viên Chi hội đã trực tiếp đến từng quầy hàng để tiếp nhận sự ủng hộ của bà con tiểu thương và cộng đồng.



Ban lãnh đạo Chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa (Praha) quyên góp ủng hộ ủng hộ đồng bào vùng bão lụt. (Ảnh TTXVN phát)

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Chi hội người Việt tại Trung tâm thương mại Sapa, chia sẻ hoạt động này không chỉ là hành động thiết thực mà còn là tấm lòng của người Việt xa quê hướng về Tổ quốc, góp phần lan tỏa yêu thương và tiếp thêm nghị lực cho người dân vùng bão vượt qua khó khăn.



Chi hội Người Việt tại Sapa tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong cộng đồng, để cùng hướng về đồng bào trong nước với tấm lòng sẻ chia và nhân ái.



Song song với đó, các hội đoàn người Việt tại Ba Lan và Hungary cũng đang phát động quyên góp nhằm hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ./.

Hình ảnh Thủ tướng thăm gia đình kiều bào tiêu biểu tại Cộng hòa Séc Chiều 19/1 (giờ địa phương), Thủ tướng và Phu nhân đến thăm gia đình ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Séc.