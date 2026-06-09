Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong hơn 5 năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 9/6 cho biết nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 1,8% trong quý 1/2026 so với quý trước, mức cao nhất trong hơn 5 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh và nhu cầu nội địa duy trì ổn định.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của BoK cho biết mức tăng trưởng này cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó của BoK và là mức tăng theo quý cao nhất kể từ quý 3/2020, thời điểm nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,3%.

Tính theo cùng kỳ năm trước, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng 3,8% trong quý đầu năm nay, cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,6% của quý 4/2025. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng theo năm cao nhất kể từ quý 4/2021.

BoK cho biết việc điều chỉnh tăng dự báo GDP quý 1 chủ yếu phản ánh số liệu cập nhật liên quan tới đầu tư cơ sở hạ tầng và tiêu dùng cá nhân.

Trước đó, kinh tế Hàn Quốc giảm 0,1% trong quý 4/2025 do hoạt động sản xuất suy yếu. Tuy nhiên, đà phục hồi đã quay trở lại trong quý đầu năm nay nhờ xuất khẩu cải thiện mạnh và nhu cầu trong nước ổn định.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 5,9% so với quý trước, mức tăng cao nhất kể từ quý 3/2020, nhờ nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với các mặt hàng chủ lực như chất bán dẫn, máy móc và ôtô. Đầu tư cơ sở vật chất tăng 6,6%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm, trong khi đầu tư xây dựng tăng 1,4%. Tiêu dùng cá nhân tăng 0,6%, còn chi tiêu chính phủ giảm 0,4%.

Theo BoK, nhu cầu nội địa đóng góp 0,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP quý 1, trong khi xuất khẩu ròng đóng góp 1,1 điểm phần trăm.

Cùng ngày, BoK cũng công bố số liệu điều chỉnh về tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Hàn Quốc trong năm 2025. Theo đó, GNI bình quân đầu người tăng 0,3% so với năm trước, đạt 36.963 USD, cao hơn nhẹ so với mức 36.855 USD công bố hồi tháng Ba.

BoK nhận định nền kinh tế Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ và đà tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn.

Trước đó, BoK đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 2,6%, viện dẫn triển vọng xuất khẩu khả quan nhờ chu kỳ tăng trưởng mới của ngành công nghiệp bán dẫn.

Nhiều tổ chức quốc tế và trong nước cũng nâng dự báo tăng trưởng đối với Hàn Quốc. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,9% trong năm nay, trong khi Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 từ 1,9% lên 2,5%.

Trong bối cảnh kinh tế phục hồi mạnh hơn dự kiến, BoK cũng phát tín hiệu có thể xem xét tăng lãi suất trong thời gian tới. Cuộc họp quyết định lãi suất tiếp theo của BoK dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026./.

Hàn Quốc cần theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng để thúc đẩy kinh tế Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh chi tiêu tài khóa mạnh mẽ và đúng thời điểm sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu trong nước và tạo sức sống cho nền kinh tế.