Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, mùa mua sắm dịp lễ hội cuối năm đến nay diễn ra rất sôi động và dự báo kinh tế Mỹ sẽ kết thúc năm nay trong trạng thái lạc quan.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS News, ông Scott Bessent cho biết kinh tế Mỹ đã có mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 4% trong một vài quý, bất chấp việc Chính phủ phải đóng cửa do bất đồng ngân sách. Ông cho rằng kinh tế Mỹ vẫn có thể kết thúc năm với mức tăng trưởng GDP thực khoảng 3%.

Theo số liệu của Cục Phân tích Kinh tế (BEA), GDP Mỹ trong quý 1/2025 giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sang quý 2, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng trở lại với mức 3,8%.

BEA dự kiến công bố ước tính ban đầu về tăng trưởng quý 3/2025 vào ngày 23/12. Dự báo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Atlanta ngày 5/12 cho thấy GDP quý 3 của Mỹ có thể tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Người tiêu dùng - đóng góp gần 70% GDP Mỹ, vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đạt 53,3 điểm trong tháng 12/2025, tăng 4,5% so với tháng 11 nhưng thấp hơn 28% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ, bị trì hoãn do Chính phủ đóng cửa, cho thấy giá tiêu dùng tháng Chín tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá thực phẩm tăng 3,1%. Giá cả leo thang tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân, song Tổng thống Donald Trump phản bác ý kiến cho rằng người Mỹ đang gặp khó khăn tài chính.

Trong thời gian gần đây, cử tri thể hiện sự thất vọng với cách chính quyền Tổng thống Trump về xử lý vấn đề kinh tế. Theo khảo sát của NBC News, khoảng 2/3 cử tri đăng ký bỏ phiếu cho rằng chính quyền chưa giải quyết tốt các vấn đề về kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Trả lời về phát biểu của ông Trump, Bộ trưởng Bessent cho rằng chính quyền hiện tại vẫn đang xử lý hệ quả lạm phát để lại từ thời cựu Tổng thống Joe Biden, đồng thời cho rằng cách truyền thông đưa tin đã khiến người dân có cảm nhận tiêu cực về nền kinh tế./.

