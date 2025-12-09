Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước

Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của thành phố đối với cả nước.

Đây là thông tin được ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X diễn ra sáng 9/12.

Theo ông Võ Văn Minh, năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc hợp nhất đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng giá trị GRDP năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,16 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá (13,5%) so với năm 2024, cho thấy sức mua và niềm tin thị trường được củng cố; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng (bằng 109,6% so với cùng kỳ; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao; 107,3% dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố giao), chiếm 31,2% cả nước, trong đó thu ngân sách địa phương khoảng 533.850 tỷ đồng, thu từ dầu thô khoảng 57.743 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết khoảng 10.844 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 282.063 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Toàn Thành phố thành lập mới 59.750 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt trên 2 triệu tỷ đồng.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành đưa vào hoạt động nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm, các công trình phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; dự án Nạo vét sông Soài Rạp.

Thành phố thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Thành phố; hoàn thành Đề án “Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng. quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước, có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế” trình Thủ tướng Chính phủ. Trình Hội đồng Nhân dân Thành phố bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 7 tuyến Đường sắt đô thị và 2 tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 khu vực Bình Dương./.

