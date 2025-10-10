'Kinh tế tư nhân thực hiện sứ mệnh, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới'

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Phiên Toàn cảnh, Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 (ViPEL 2025).

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc.”

Tham dự ViPEL 2025 còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đặc biệt có hơn 500 đại biểu đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

ViPEL là một trong bốn nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao Ban Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, nhằm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. ViPEL là mô hình “Công- tư đồng kiến quốc,” xây dựng trên tinh thần “ba cùng”: Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc, cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.

Trong khuôn khổ ViPEL 2025 diễn ra nhiều phiên họp theo từng nhóm ngành. Cũng tại Chương trình diễn ra Diễn đàn Nữ doanh nhân Việt Nam nhằm lan tỏa vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tại các phiên thảo luận các doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý đã phân tích các "bài toán lớn" của từng ngành, xác định dư địa tăng trưởng, cơ hội đột phá, đồng thời đề xuất các dự án hợp tác có tinh thần "Công - Tư đồng kiến quốc."

Đặc biệt, phiên Toàn cảnh - phiên họp cấp cao của chương trình với chủ đề "Công - Tư đồng kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng" nhằm tổng hợp kết quả làm việc của các phiên thảo luận, đồng thời công bố các sáng kiến trọng tâm của ViPEL 2025, trong đó có sáng kiến "Công - Tư đồng kiến quốc" và cơ chế ViPEL như hợp lực công-tư, liên kết chuỗi giá trị Việt Nam; thúc đẩy các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển các ngành lợi thế cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy phát triển hạ tầng trọng yếu; phát triển nguồn lực và các ngành dịch vụ bằng cơ chế ViPEL...

Phát biểu tại sự kiện đúng dịp cả nước chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gửi tới các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ doanh nhân - những người đã kiên trì, bền bỉ vượt khó, đổi mới, sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đến với sự kiện trong tâm thế 3 cùng: “Cùng chia sẻ tư duy, tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào,” Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân.

Kinh tế tư nhân góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Nhắc lại quá trình đổi mới đất nước, với 3 trụ cột quan trọng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu; công nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp Việt Nam vượt ngưỡng thu nhập trung bình. Thủ tướng tin tưởng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ giúp chúng ta phát triển, trở thành nước thu nhập cao.

Chia sẻ trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc làm sao để đất nước đạt 2 mục tiêu 100 năm và đi đến quyết định phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, doanh nghiệp đồng hành, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi; chỉ bàn làm, không bàn lùi” và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng sau, cao hơn tháng trước, quý sau, cao hơn quý trước và khả năng tăng trưởng cả năm 2025 vượt 8%; thu ngân sách vượt mục tiêu 2 triệu tỷ đồng như kế hoạch...

Đánh giá cao chủ đề của Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện 3 tiên phong, 2 lớn mạnh để đạt cho bằng được 1 mục tiêu xuyên suốt.

Trong đó “3 tiên phong” gồm: Tiên phong trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với việc gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia. Tiên phong trong phong trào yêu nước thể hiện bằng sản phẩm, với phương châm “Mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao” góp phần phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, ấm no. Tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“2 lớn mạnh” gồm: Lớn mạnh toàn diện trong phát huy nội lực, vượt qua giới hạn của chính mình trở thành lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế; đóng góp lớn hơn nữa vào tăng trưởng, tạo việc làm, thu ngân sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động, chuyển giao công nghệ, kiến tạo sản phẩm-dịch vụ mới. Lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp quốc tế, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu; với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; tiến xa ra biển lớn; tiến sâu vào lòng đất và bay cao vào không gian vũ trụ.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với “3 tiên phong,” “2 lớn mạnh,” cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công “1 mục tiêu” xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã giao phó và cũng là sứ mệnh của mình: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.”

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững,” phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước và giúp đỡ nhân dân, đảm bảo bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại phiên Toàn cảnh đã ra mắt: Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) Việt Nam; Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam; phát động chương trình "Gia tăng tỉ lệ nội địa hóa và năng lực sản xuất phụ trợ của doanh nghiệp Việt, giai đoạn 2025-2030”; lễ Ký kết thí điểm Mô hình “Công - Tư đồng kiến quốc” 2025-2026; phát động Kế hoạch tôn vinh “Doanh nhân - Doanh nghiệp tiêu biểu” của Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam.

Cũng tại tại sự kiện đã diễn ra Lễ trao các văn kiện hợp tác: Hợp tác chiến lược giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Liên Minh LAE Việt Nam; Hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị số 4-Metro 4; Hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống; Dự án Đà Nẵng kiến tạo-niềm tin hàng Việt/Made in Da Nang; Dự án phát triển hữu cơ, bảo tồn di sản và du lịch văn hóa gắn với cây chè của Thái Nguyên”./.

