Kỳ lạ hiện tượng hai màu nước xuất hiện trên vùng biển Cà Mau

Biển Cà Mau xuất hiện hiện tượng nước có hai màu nâu đỏ và xanh kéo dài hàng chục km, thu hút sự chú ý của người dân.

Chiều 5/12, Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn ven biển Tây vừa xuất hiện hiện tượng nước biển có hai màu rõ rệt là nâu đỏ và xanh. Hiện tượng này lập tức gây sốt mạng xã hội sau khi một người dân ghi lại cảnh hiếm gặp này được đăng tải.

Trước đó, đoạn clip ngắn được tài khoản TikTok Nguyen Vi đăng tải ghi lại cảnh lằn ranh giới giữa hai màu nước xanh và nâu đỏ kéo dài hàng chục km tại khu vực ven biển gần Hòn Đá Bạc. Cảnh tượng tự nhiên đẹp mắt và lạ lùng này đã khiến nhiều người thích thú và thu hút hàng loạt bình luận trên mạng xã hội./.