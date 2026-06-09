Lai Châu: Mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

Từ đêm 8 đến sáng 9/6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, bước đầu gây sạt lở trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường ở Tỉnh lộ 135 (đoạn thuộc xã Nậm Tăm) có nhiều điểm sạt lở lớn, đất đá tràn xuống mặt đường; tại điểm sạt lở giáp phường Tân Phong vào khoảng 7 giờ sáng nay khiến 1 xe ôtô 7 chỗ Honda CRV bị hư hỏng nặng. Rất may 3 người trên xe không bị ảnh hưởng và ô tô đã được cứu hộ di chuyển đi.

Đặc biệt, trên tuyến Tỉnh lộ 135 có 5 điểm sạt lở lớn, có những tảng đá nặng hơn 1 tấn rơi xuống mặt đường. Đến thời điểm này, trời vẫn còn mưa, các phương tiện có thể lưu thông tạm thời từ xã Pu Sam Cáp, Nậm Tăm về phường Tân Phong. Nước từ trên cao phía ta luy dương tại các điểm sạt lở vẫn đổ xuống mạnh, có thể gây sạt lở lớn bất cứ lúc nào.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, các phương tiện và người lưu thông cần thận trọng.

Đại diện Ban Bảo trì công trình đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng khiến một số tuyến đường sạt lở.

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đang rà soát tình hình, chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các lực lượng tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện. Đồng thời, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí phương tiện tập trung khắc phục để đảm bảo thông đường sớm nhất.

Hiện trên địa bàn Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa./.

Từ ngày 10/6, tình trạng mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bộ giảm dần Do ảnh hưởng không khí lạnh, ngày và đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.