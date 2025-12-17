Lãi suất ngân hàng ngày 17/12: Các ngân hàng lớn tăng lãi suất

Kinh tế

Trong những ngày gần đây, Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng lãi suất huy động sau gần một năm duy trì mặt bằng ổn định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cả bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng lãi suất huy động sau gần một năm duy trì mặt bằng ổn định.

VietinBank là ngân hàng quốc doanh đầu tiên tăng nhẹ lãi suất tiền gửi online từ đầu tháng 12, mở đầu cho chuỗi điều chỉnh lần này.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, mức tăng thể hiện khá rõ nét. Kỳ hạn 1 tháng tại Agribank được nâng từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm, trong khi Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng từ 1,6%/năm lên 2,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, Agribank điều chỉnh từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm, còn ba ngân hàng còn lại đồng loạt nâng từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank tăng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm; VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 3%/năm lên 3,5%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, mặt bằng mới được thiết lập khi Agribank đạt 3,8%/năm, trong khi ba ngân hàng còn lại cùng niêm yết 3,5%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 4,7%/năm lên 5,2%/năm, còn Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng từ vùng 4,6-4,7%/năm lên cùng mức 5,2%/năm./.

