Lâm Đồng: Bắt giữ 2 đối tượng chở hàng lậu, chống người thi hành công vụ

Chiều 9/6, Công an xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn và có hành vi chống người thi hành công vụ. Viện Kiểm sát khu vực 12 cũng đã phê chuẩn quyết định tạm giữ đối với 2 đối tượng này.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 6/6, tại Km07 Quốc lộ 28 thuộc thôn Bình An, xã Hàm Liêm, Công an xã Hàm Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trên ôtô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở hơn 18.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Hai đối tượng liên quan được xác định là Phạm Văn Đồng (sinh năm 1972, ngụ phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) và Châu Thành Quốc (sinh năm 1988, ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng Châu Thành Quốc đã điều khiển xe ôtô lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, nhằm mục đích tẩu thoát. Vụ việc khiến Trung tá Văn Công Nam, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, bị gãy xương sườn phải và xương bàn chân phải, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an xã Hàm Liêm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt các đối tượng.

Hiện, Công an xã Hàm Liêm tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Chuyển hồ sơ vụ tàng trữ hơn 8.200 bao thuốc lá nhập lậu sang Công an Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện hơn 8.200 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, theo đó, đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.