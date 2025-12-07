Lâm Đồng: Khẩn trương phun hóa chất khử khuẩn, tiêu diệt mầm bệnh sau mưa lũ

Ngay sau khi nước lũ rút hết, ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và phòng, chống dịch bệnh cho người dân tại các khu vực bị ngập úng với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh và xử lý môi trường đến đó.”

Phường Hàm Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 3-5/12. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường, đã có 18/19 khu phố với hàng nghìn căn nhà bị ngập.

Trong đó nhiều khu vực bị ngập trên diện rộng như các khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thịnh, Phú Trường…

Đến nay, những khu vực nước đã rút vẫn ngổn ngang rác thải, bùn đất, cây cối, xác động vật, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường, bùng phát dịch bệnh.

Để sớm ổn định cuộc sống người dân, Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết phối hợp với Trạm y tế phường Hàm Thắng tập trung nhân lực, vật lực tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng, nhất là tại các trường học, điểm chợ, khu dân cư, cống rãnh…

Hóa chất Cloramin B được sử dụng để xử lý môi trường, tiêu diệt mầm bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân sau lũ. Cán bộ y tế đi từng ngõ, đến từng nhà xử lý môi trường, nguồn nước cho người dân, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường xung quanh, giếng nước, nhà cửa.

Ông Đoàn Văn Minh, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hàm Thắng cho biết: Trong ngày 6/12, đơn vị đã huy động 8 máy phun và đã hoàn thành việc phun xịt, tiêu độc khử trùng bằng Cloramin B tại 9 trường học từng dùng làm nơi tránh trú, di tản người dân trong đợt lũ vừa qua.

Trong ngày 7-8/12, Trạm sẽ tiếp tục phun khử khuẩn tại 12 khu phố bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ như Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thịnh, Thắng Hiệp, Ung Chiếm…

Sau lũ, nhiều loại bệnh có thể phát sinh như tiêu chảy, tả, thương hàn, viêm da, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết...

Trạm Y tế phường Hàm Thắng tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý triệt để những ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành xảy ra sau mưa lũ.

Trạm quản lý các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính; tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thu dung điều trị kịp thời các ca bệnh; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế cần thiết, đặc biệt là thuốc phòng bệnh đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh hô hấp, bệnh về mắt…để khám và cấp thuốc cho người dân.

Hiện nay, hầu hết các địa phương vùng ngập ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Lương Sơn… đang tiếp tục huy động tổng lực lực lượng dân quân, đoàn thể cùng sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ đang tiếp tục tổng vệ sinh, phun hóa chất diệt khuẩn, thu gom rác thải, xác động vật, khơi thông cống rãnh, xử lý chuồng trại... với quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện “ăn chín, uống sôi,” giữ vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay, ủng khi dọn dẹp rác thải để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa bão, từ ngày 16/11 đến ngày 5/12, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 6 người tử vong, 2 người bị thương, hơn 10.310 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Cùng với đó, mưa lũ cũng gây thiệt hại trên 9.060 ha cây trồng, 1,2 ha thủy sản và hơn 14.309 gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh có 352 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.400 tỷ đồng.

Trong đợt mưa, lũ từ ngày 3-5/12, tỉnh Lâm Đồng có 6.1959 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt chủ yếu tại các địa phương Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Lương Sơn, Sông Lũy...

Toàn tỉnh có 4.128ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; 10 ao, hồ nuôi cá bị thiệt hại. Ước thiệt hại ban đầu hơn 113 tỷ đồng./.

