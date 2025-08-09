Lâm Đồng: Khởi tố 3 đối tượng đập phá quán karaoke, tấn công người trong quán

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can Phạm Hoài Vũ (sinh năm 1991), Phạm Hoài Thanh (sinh năm 1995) và Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1998) cùng trú tại xã Nam Thành để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng."

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định vào tối 25/7, tại quán karaoke Ruby thuộc thôn Mê Pu 5, xã Nam Thành, Thanh cùng Trung và 2 người bạn đến hát tại quán và xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ của quán.

Chủ quán là anh T.N.L (sinh năm 1983) và 1 người khác ra can ngăn thì bị đánh. Sau đó, nhóm của Thanh rời khỏi quán và gọi cho Phạm Hoài Vũ.

Nghe vụ việc, Vũ mang theo hung khí, chạy xe đến quán. Thanh và Trung cũng mang theo hung khí quay lại. Cả ba cùng tấn công những người trong quán karaoke.

Đến khi Nguyễn Thành Công (bạn của Vũ) đến can ngăn thì cả 3 mới dừng lại. Riêng Trung vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc trong quán.

Hậu quả, anh T.N.L và 4 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu; 2 người khác bị thương nhẹ và một số đồ đạc bị hư hỏng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, bước đầu, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt giam ba bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý./.

