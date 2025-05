Lâm Đồng: Một số người dân cản trở thu hồi đất để khai thác quặng bôxít

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường, 45 tuổi, trú tại xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Vụ việc xảy ra vào ngày 26/12/2024, khi Công ty Nhôm Lâm Đồng đang tiến hành việc giải tỏa mặt bằng trên diện tích đất đã được chính quyền địa phương bàn giao, đối tượng trên đã cầm dao truy đuổi những người thực hiện nhiệm vụ giải tỏa và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải tỏa.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, gia đình Phan Trọng Cường đang sử dụng diện tích đất hơn 10 ha tại khu vực Thôn 7 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Toàn bộ diện tích đất nói trên là đất lâm nghiệp, lấn chiếm và không có các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc. Trong đó, có khoảng 1,6 ha lấn chiếm đất rừng, diện tích còn lại lấn chiếm đất thuộc diện tích đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Lộc thuê để sản xuất nông nghiệp.

Sau đó, diện tích đất trên được Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm ban hành quyết định thu hồi và bàn giao cho Công ty Nhôm Lâm Đồng thực hiện dự án khai thác quặng bô xít, giai đoạn 2020-2024. Do đây là đất của Nhà nước quản lý, giao cho 2 công ty này thuê rồi để cho người dân lấn chiếm, nên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư diện tích đất nói trên là 0 đồng.

Trong các ngày 2/7, 10/7 và ngày 1/11/2024, khi Công ty Nhôm Lâm Đồng tiến hành san ủi mặt bằng phục vụ khai thác quặng đợt 2 và đợt 3 thì Phan Trọng Cường cùng một số người dân canh tác cây cà phê trên đất của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến và Vĩnh Lộc tới ngăn cản vì lý do chưa được hỗ trợ đền bù tài sản trên đất.

Đến ngày 26/12 khi Công ty Nhôm Lâm Đồng đang tiến hành việc giải tỏa mặt bằng trên diện tích đất đã được bàn giao, Phan Trọng Cường cầm dao truy đuổi những người làm nhiệm vụ giải tỏa. Nhận thấy hành vi của đối tượng rất nguy hiểm, nhiều khả năng sẽ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, lực lượng Công an buộc phải bắn chỉ thiên để áp chế, nên Cường vứt dao và bỏ chạy.

Qua làm việc, Cường đã khai nhận và nhận thức hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng cho rằng mục đích cầm dao rượt đuổi để người và phương tiện của Công ty Nhôm Lâm Đồng dừng việc san ủi mặt bằng; đồng thời cử người nói chuyện về việc hỗ trợ bồi thường hoa màu trên đất cho mình.

Xét thấy hành vi dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh người khác của Phan Trọng Cường gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời, ảnh hưởng đến quá trình khai thác quặng bô xít của Công ty Nhôm Lâm Đồng, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, vật chứng liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015; đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cường để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đối với những người khác liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

