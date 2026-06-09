Lâm Đồng: Người dân phấn khởi nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 9/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc tổ chức chương trình cấp phát hỗ trợ cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ không hoàn lại.

Tại đây, 97 hộ dân trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 458 triệu đồng. Trong đó, 7 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 15 triệu đồng/hộ; 17 hộ hỗ trợ phục hồi sinh kế với số tiền 5 triệu đồng/hộ; 15 hộ hỗ trợ tiền mặt không điều kiện mức I với số tiền 2,4 triệu đồng/hộ và 58 hộ hỗ trợ tiền mặt không điều kiện mức II với số tiền 4 triệu đồng/hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bày tỏ mong muốn các hộ gia đình được nhận hỗ trợ hôm nay sẽ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, góp phần ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc cho biết: Trong thời gian qua, thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân trên địa bàn xã.

Mặc dù với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đời sống người dân đã từng bước ổn định, song vẫn còn nhiều hộ gia đình gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” này không chỉ là có giá trị về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nguồn lực để nhân dân xã Hàm Thuận Bắc sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự chung tay của cộng đồng trong việc hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Được biết, cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chương trình cấp phát hỗ trợ cho 55 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương với tổng số tiền hỗ trợ là 238 triệu đồng./.

Điện Biên di dời khẩn cấp hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở sau mưa lớn Sau trận mưa lớn vào tối ngày 7 và sáng ngày 8/6, qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương phát hiện trong khu vực nhà ông Lò Văn Thọ, bản Nậm Nèn 1, xuất hiện một số vết nứt đất lớn, kéo dài.

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