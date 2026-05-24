Lâm Đồng: Tích cực tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi

Tối 24/5, các đơn vị chức năng phường Langbiang-Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn tích cực tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi trong cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút tại khu vực con suối giáp ranh giữa Tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Langbiang-Đà Lạt).

Thời điểm này trời mưa lớn nên nước từ thượng nguồn chảy về rất xiết và đã cuốn trôi bé gái học lớp 6 (chưa rõ danh tính) khi đang đi ngang qua khu vực này.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tỏa đi tìm kiếm bé gái ở phía hạ nguồn con suối nêu trên.

Đến 19 giờ cùng ngày, khoảng 60 người thuộc các lực lượng của các đơn vị trên địa bàn phường Langbiang-Đà Lạt vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Ghi nhận trong chiều 24/5, trên địa bàn khu vực trung tâm Đà Lạt và Lạc Dương xuất hiện trận mưa giông rất lớn, trong đó một số nơi có xuất hiện mưa đá trong thời gian ngắn.

Do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn đổ về các con suối với lưu lượng cao, chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra./.

