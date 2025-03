Lâm Đồng: Xe khách chở 36 người lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực.

Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn và nhiều người dân đi đường nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, đưa một số người bị thương ra khỏi xe khách chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Đến 19 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, hiện vẫn còn 1 người đang mắc kẹt trong xe.

Theo thông tin ban đầu, ôtô khách biển kiểm soát 50H-323.65 do anh Nguyễn Văn Lan (44 tuổi, trú tại Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển theo hướng từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với phần đuôi của xe tải biển kiểm soát 60H-153.46 đi cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Trung Hiếu (48 tuổi, trú tại An Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.

Sau cú va chạm, ôtô khách lao qua phần đường bên trái và rơi xuống đèo Bảo Lộc.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Ninh Thị Ngọc Trà (26 tuổi, trú tại 112 Hùng Vương, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước) tử vong.

Hai cháu nhỏ Hà Vân và Như Ý bị gãy tay, anh Nguyễn Hữu Thịnh (24 tuổi, trú tại Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước) bị thương vùng lưng. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách không làm chủ tốc độ.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Văn Lan, xe bị mất phanh trước khi xảy ra tai nạn. Đây là xe hợp đồng thuộc Công ty Bạch Đằng (địa chỉ tại Phú Tân, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước) chở 36 người vào thời điểm gặp nạn.

VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

