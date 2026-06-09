Lần đầu đưa thịt lợn “tick xanh trách nhiệm” vào chợ truyền thống TP Hồ Chí Minh

Ngày 9/6, hai điểm bán thịt lợn “Tick xanh trách nhiệm” đã được khai trương tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ mở ra thêm lựa chọn thực phẩm an toàn cho người dân mà còn đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực đưa hàng hóa có truy xuất nguồn gốc, chất lượng bảo đảm vào hệ thống chợ truyền thống.

Từ kết quả tích cực ban đầu, ngành công thương thành phố kỳ vọng sẽ từng bước nhân rộng mô hình này đến hơn 400 chợ trên địa bàn.

Mang chất lượng siêu thị vào chợ truyền thống

Tại chợ Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, hai điểm bán thịt lợn “Tick xanh trách nhiệm” vừa được đưa vào hoạt động đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Điểm khác biệt của mô hình là toàn bộ sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc, giúp người mua dễ dàng kiểm tra thông tin về nơi chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và phân phối.

Bà Nguyễn Đoàn Bảo Trân, một trong những tiểu thương tham gia chương trình cho biết, trong quá trình triển khai, đơn vị cung cấp thịt hỗ trợ rất nhiều từ nguồn hàng đến các điều kiện bán hàng như trang thiết bị, tủ mát bảo quản. Nhờ đó, tiểu thương dễ dàng tiếp cận nguồn thịt sạch, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Dù mới bắt đầu nhưng lượng khách quan tâm khá khả quan.

“Bán mặt hàng mới cần có thời gian để người dân làm quen. Điều quan trọng là phải kiên trì. Tôi mong người dân chợ truyền thống cũng được tiếp cận nguồn thịt sạch, an toàn như ở siêu thị”, bà Trân chia sẻ.

Cùng tham gia chương trình, bà Võ Thị Thu Hồng, người có hơn 20 năm buôn bán tại chợ Tân Mỹ cho biết, dù có những băn khoăn nhất định ban đầu nhưng sự đồng hành của ban quản lý chợ và đơn vị cung ứng đã giúp tiểu thương yên tâm hơn khi chuyển đổi sang mô hình mới.

“Ban quản lý chợ cam kết hỗ trợ tiêu thụ nếu trong tháng đầu bán chưa hết hàng. Hôm nay đơn vị giao một mảnh thịt để bán thử nghiệm. Lượng khách đi chợ khá đông, giá bán phù hợp nên sức mua tương đương các ngày bình thường," bà Hồng nói.

Không chỉ tạo sự yên tâm cho người bán, mô hình còn nhận được phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Là khách hàng thường xuyên mua thực phẩm tại chợ Tân Mỹ, bà Đoàn Thị Gấm, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trước đây bà luôn băn khoăn về nguồn gốc của các sản phẩm thực phẩm đang bày bán.

Điểm bán thịt lợn "Tick xanh trách nhiệm" được trang bị tủ mát để bảo quản sản phẩm. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

“Đi chợ nhiều khi chỉ nhìn bằng cảm quan nên rất khó biết sản phẩm đến từ đâu. Nay có quầy thịt lợn truy xuất nguồn gốc, chỉ cần quét mã là biết được hành trình của sản phẩm từ nơi sản xuất đến điểm bán, bảng giá niêm yết rõ ràng, thông tin minh bạch nên tôi cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn. Tôi mong những điểm như thế này sẽ được nhân rộng để người tiêu dùng hưởng lợi," bà Gấm chia sẻ.

Là đơn vị cung ứng thịt lợn, bà Nguyễn Thúy Ngân, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết việc tham gia sàn giao dịch giúp doanh nghiệp đưa các sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến người tiêu dùng thông qua nền tảng số. Sau thành công của 2 sạp kinh doanh thí điểm, đơn vị sẽ nhân rộng ra nhiều chợ truyền thống khác trên địa bàn thành phố.

"Bên cạnh yếu tố truy xuất nguồn gốc, người mua còn có thể tiếp cận các thông tin về cơ sở sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng cũng như giá bán minh bạch. Chúng tôi kỳ vọng người tiêu dùng được sử dụng thịt sạch với mức giá hợp lý mà không phải qua nhiều khâu trung gian", bà Ngân cho biết.

Thay đổi thói quen kinh doanh

Theo bà Huỳnh Mỹ Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Tân Mỹ hiện có khoảng 20 sạp kinh doanh thịt lợn. Trước đây, các tiểu thương chủ yếu lấy hàng từ các đầu mối quen thuộc nên khi được vận động chuyển sang nguồn thịt mới có truy xuất nguồn gốc, nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại.

“Tiểu thương băn khoăn không biết chất lượng thịt ra sao, nguồn gốc thế nào, sức mua có tốt không. Vì vậy, địa phương chọn vận động trước hai sạp có tư duy cởi mở, sẵn sàng tiếp cận mô hình mới để triển khai thí điểm," bà Phúc cho biết.

Theo bà Phúc, mỗi ngày đơn vị cung ứng đều dán tem truy xuất cho từng lô hàng, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trên các kênh thông tin của phường để người dân biết đến mô hình và tham gia mua sắm.

“Việc thay đổi thói quen kinh doanh của tiểu thương cần thời gian. Họ sẽ quan sát hiệu quả thực tế trước khi quyết định chuyển đổi. Khi thấy mô hình mang lại doanh thu tốt, giá cả phù hợp và được người tiêu dùng đón nhận thì các thương nhân khác sẽ chủ động tham gia," bà Phúc nhận định.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, đây là hai điểm bán thịt lợn “Tick xanh trách nhiệm” đầu tiên được triển khai trong chợ truyền thống của thành phố. Điểm nổi bật của mô hình là nguồn hàng được kết nối trực tiếp từ sàn giao dịch thịt lợn đến điểm bán, không qua các khâu trung gian. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời giảm được nhiều chi phí phát sinh trong quá trình lưu thông.

“Có thể xem đây là cách đưa chất lượng phục vụ của siêu thị vào chợ truyền thống. Người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, còn tiểu thương được lấy hàng với giá gốc tốt hơn, giảm chi phí vốn và tăng hiệu quả kinh doanh," ông Hùng cho biết.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh quét mã để truy xuất thông tin về sản phẩm thịt lợn, từ trang trại đến quá trình vận chuyển, giết mổ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo ông Hùng, việc đưa thực phẩm “Tick xanh trách nhiệm” vào chợ là bước đi rất mới mẻ, có thể thay đổi đáng kể bộ mặt của chợ truyền thống, từ đó tiếp tục phát huy vai trò của kênh mua sắm quan trọng. Để tiểu thương chấp nhận phương thức kinh doanh mới, thành phố sẽ triển khai các giải pháp thận trọng, không mang tính hình thức mà sẽ thuyết phục tiểu thương bằng hiệu quả kinh tế cụ thể.

Các hộ kinh doanh tham gia sẽ được hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu, trang thiết bị bảo quản, nguồn hàng ổn định cùng mức giá cạnh tranh. Khi lượng khách tăng lên nhờ niềm tin của người tiêu dùng, doanh thu của tiểu thương cũng sẽ được cải thiện.

“Chúng tôi kỳ vọng mô hình thí điểm tại chợ Tân Mỹ sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, từ đó mở rộng ra hơn 400 chợ trên địa bàn thành phố. Mục tiêu cuối cùng là mang những sản phẩm tốt, an toàn và minh bạch nhất đến với người dân," ông Hùng nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của các điểm bán thịt lợn “Tick xanh trách nhiệm” cho thấy chợ truyền thống hoàn toàn có thể thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Khi người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc minh bạch thông tin không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh cho chính các tiểu thương./.

Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm đưa thịt lợn lên sàn giao dịch Việc đưa thịt lợn lên sàn giao dịch sẽ giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hàng hóa với giá cả hợp lý, nguồn thịt đảm bảo an toàn thực phẩm và được quản lý chặt về nguồn gốc, xuất xứ.