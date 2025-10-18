Làn gió mới từ thị trường các nước Liên Xô cũ – Du lịch Đà Nẵng cần làm gì để đón gió?

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, việc tìm kiếm những thị trường mới, bền vững và có khả năng chi tiêu cao trở thành ưu tiên của nhiều địa phương.

Tại Đà Nẵng, thị trường khách từ khối Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Liên Xô cũ (CIS) gồm Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và một số nước Đông Âu đang nổi lên như một nguồn khách giàu tiềm năng, góp phần làm phong phú bức tranh du lịch thành phố.

Vì sao thị trường CIS là nguồn khách tiềm năng?

Theo các chuyên gia, du khách đến từ các quốc gia CIS có đặc điểm nổi bật là thời gian lưu trú dài, chi tiêu cao và yêu thích nghỉ dưỡng biển quanh năm. Họ thường lựa chọn điểm đến có khí hậu ấm áp, an toàn, thân thiện và hạ tầng hiện đại, những yếu tố mà Đà Nẵng đáp ứng khá toàn diện.

Dữ liệu từ Yango năm 2025 cho thấy Việt Nam hiện xếp thứ ba tại châu Á về mức độ phổ biến đối với du khách nói tiếng Nga, tăng 146% trong nửa đầu năm và chiếm khoảng 15% tổng lượng tìm kiếm du lịch từ khu vực CIS.

Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Đáng chú ý, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng đặt phòng qua nền tảng Yandex.Travel tới 1.459% trong chín tháng đầu năm – một con số phản ánh rõ sức hút của thành phố.

Ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại tọa đàm “Giải pháp thu hút thị trường CIS đến thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới”, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 6,7 triệu lượt khách quốc tế.

Ông nhấn mạnh, nhờ các đường bay charter trực tiếp và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách từ khu vực CIS đang tăng nhanh, góp phần mở rộng cơ cấu thị trường khách quốc tế.

Phần lớn du khách CIS có hành trình từ 7 đến 14 ngày, chi tiêu trung bình trên 2.300 USD mỗi chuyến đi. Khoảng 73% du khách lên kế hoạch trước 2–3 tháng, thường đi cùng gia đình hoặc bạn bè và ưa chuộng tour trọn gói.

Đà Nẵng: Điểm đến đang lên trong khối CIS

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay thuê chuyến từ Tashkent, Uzbekistan (CIS) đến Đà Nẵng vào tháng 4/2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón khoảng 250.000 lượt khách từ các quốc gia CIS, chiếm 4,17% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Trong đó, khách Nga đạt hơn 157.000 lượt, Kazakhstan hơn 91.000 lượt.

Thành phố hiện có 13 chuyến bay mỗi tuần từ Astana và Almaty (Kazakhstan) và hai chuyến từ Tashkent (Uzbekistan). Dự kiến năm 2026 sẽ có khoảng 70 chuyến mỗi tháng từ 15 thành phố thuộc khối CIS, mang lại khoảng 10.000 lượt khách mỗi tháng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, thành phố đang trở thành điểm đến được tìm kiếm hàng đầu trên các nền tảng trực tuyến của du khách nói tiếng Nga. Khí hậu ấm áp, bãi biển đẹp, chính sách miễn thị thực và dịch vụ thân thiện giúp Đà Nẵng tạo dựng hình ảnh hấp dẫn với du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Hướng đến năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng khách CIS từ 20–30%, thông qua việc mở rộng xúc tiến tại các hội chợ quốc tế MITT ở Moscow, KITF tại Almaty, tổ chức các chuyến famtrip và hợp tác truyền thông kỹ thuật số,” bà Thắm chia sẻ.

Hợp tác nền tảng số: Giải pháp hút khách CIS

Một trong những bước đi quan trọng để đạt mục tiêu này là hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Yango Ads Việt Nam, mở ra hướng đi mới trong quảng bá điểm đến.

Thỏa thuận cho phép ứng dụng dữ liệu hành vi và công nghệ quảng cáo bản địa hóa, giúp hình ảnh Đà Nẵng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng tìm kiếm, mạng xã hội và kênh du lịch dành cho người dùng nói tiếng Nga.

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Thư – Giám đốc Phát triển và Đại diện Yango Ads tại Việt Nam, Yango là nền tảng quảng cáo lớn nhất trong hệ sinh thái Yandex, phục vụ hơn 100 triệu người dùng mỗi tháng. Việc sử dụng nội dung quảng bá bằng tiếng Nga, phù hợp văn hóa, sẽ giúp doanh nghiệp Việt tăng khả năng tiếp cận và độ tin cậy với khách hàng CIS – nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và yêu cầu trải nghiệm cá nhân hóa.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Yango Ads và Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Từ góc độ quản lý ngành, ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá thị trường CIS là một trong những hướng mở chiến lược trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Cục sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc trong việc xây dựng sản phẩm đặc thù, xúc tiến tại chỗ, roadshow và famtrip tại Kazakhstan, Uzbekistan, đồng thời thúc đẩy kết nối hàng không với khu vực này.

Với việc kết hợp thế mạnh của công nghệ quảng bá hiện đại, chiến lược xúc tiến bài bản và sự chủ động của Đà Nẵng, thị trường CIS đang mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững, giúp thành phố củng cố vị thế trung tâm du lịch quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới./.