Lan tỏa giá trị của Phật giáo trong đời sống đương đại

Chiều 9/6, tại chùa Quán Sứ, Trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải khẳng định: Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp, còn là dịp để nhìn lại hành trình lan tỏa những giá trị thiện lành, nhân văn và trí tuệ của Phật giáo trong đời sống đương đại.

Đặc biệt hơn, buổi lễ được tổ chức đúng vào mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2570 -Dương lịch 2026, thời khắc thiêng liêng của người xuất gia, là mùa thúc liễm thân tâm, tăng trưởng Giới-Định-Tuệ.

Phật giáo luôn hướng con người đến sự tỉnh thức, yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng. Báo chí, ở ý nghĩa cao đẹp nhất, cũng là hành trình phụng sự nhân sinh-phụng sự xã hội bằng sự thật và lương tri thông qua việc xiển dương các giá trị cao đẹp của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Khi báo chí gặp tinh thần Phật pháp, không chỉ có những tác phẩm hay, còn có thêm những hạt giống thiện lành được gieo vào đời sống, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng giàu có về vật chất, cao đẹp và hướng thượng về tinh thần.

Nếu mùa giải đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt phong trào, mùa giải năm nay cho thấy một bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật.

Nhiều tác phẩm không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn-nhân bản Phật giáo và tinh thần trách nhiệm xã hội trong bối cảnh truyền thông hiện đại đầy biến động.

Điều đó cho thấy báo chí viết về Phật giáo đang từng bước hình thành một diện mạo riêng đề cao và tôn vinh cái Đẹp, các giá trị Chân-Thiện-Mỹ, sự dấn thân và tinh thần phụng sự một cách chuẩn mực hơn, chuyên sâu hơn và giàu tính tương tác giữa Đạo và Đời theo phương châm "Tốt đạo-Đẹp đời," Hòa thượng Thích Gia Quang khẳng định.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt cho tác phẩm "Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" gồm 20 bài của nhóm tác giả Thích Thanh Phương, Bùi Hữu Dược, Thích Minh Hải, Trần Ngọc Thoan, Phan Ngọc Dũng, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Ban Chuyên đề-Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên trang của Báo Công an nhân dân.

Giải nhất thể loại Báo in và Báo Điện tử đã được trao cho tác phẩm 5 kỳ "Theo dấu chân Phật Hoàng" của tác giả Nguyễn Hoàng Dương, Văn phòng Đông Bắc thường trú tại Quảng Ninh (Báo Tiền Phong).

Giải nhất thể loại Phát thanh và Truyền hình được trao cho tác phẩm "Nắng biên thùy" của nhóm tác giả Ngô Thị Dung, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Khoa Mạnh Tùng (Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn). Thể loại Ảnh báo chí không có giải nhất.

Ngoài ra, 3 giải nhì, 3 giải ba và 22 giải khuyến khích đã được trao cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tại Giải lần này, Thông tấn xã Việt Nam có 3 tác phẩm đoạt giải khuyến khích là: "Để sala ngát hương" (3 kỳ) của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yến, Ngô Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương (Báo Thể thao và Văn hóa)-thể loại Báo in và Báo điện tử; "Quần thể Di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc có giá trị toàn cầu" của tác giả Nguyễn Minh Đức, Ban Ảnh và "Lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại Hà Nội" của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Vũ Khánh Long, Trần Văn Hiếu, Báo Ảnh Việt Nam-cùng thể loại Ảnh báo chí.

Ban tổ chức trao giải Nhất thể loại Phát thanh và Truyền hình cho các tác giả với tác phẩm Nắng biên thùy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bên cạnh các giải thưởng dành cho các thể loại báo chí, Ban tổ chức còn trao tặng 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026); 1 giải dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gửi dự thi; 1 giải dành cho cá nhân có nhiều tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo; 1 giải cho cá nhân có nhiều tác phẩm gửi dự thi để ghi nhận, động viên các tác giả/nhóm tác giả, cơ quan báo chí có sự tham gia tích cực, góp phần làm nên thành công chung cho Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được phát động từ ngày 06/06/2025, đến ngày 05/01/2026, Ban Tổ chức đã nhận được 948 tác phẩm hợp lệ, thuộc nhiều loại hình: Báo in và Báo điện tử 669 tác phẩm; Phát thanh và Truyền hình 135 tác phẩm; Ảnh báo chí 144 tác phẩm.

Sau vòng loại, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã chấm vòng Chung khảo, gồm Báo in và Báo điện tử 293 tác phẩm; Phát thanh và Truyền hình 82 tác phẩm; Ảnh báo chí 25 tác phẩm.

Tại vòng Chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 46 tác phẩm thuộc thể loại Báo In và Báo điện tử, 37 tác phẩm Phát thanh-Truyền hình, 17 tác phẩm Ảnh báo chí để tiến hành thẩm định trao giải.

Cụ thể: 35 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh, 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí được trao tặng Giải thưởng Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Thông qua quy trình đánh giá chặt chẽ, bằng sự làm việc nghiêm túc, công phu và nhất quán về tiêu chí chuyên môn, các tác phẩm xuất sắc được Hội đồng Giám khảo, gồm những nhà báo uy tín, giàu kinh nghiệm đã tiến hành thẩm định, chấm điểm trên tinh thần độc lập, khách quan, trách nhiệm cao.

Thông qua Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, không chỉ khẳng định quy mô, uy tín và vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành mang tầm vóc quốc gia, còn cho thấy tinh thần từ bi, trí tuệ và nhân văn của Phật giáo đang ngày càng thẩm thấu sâu rộng vào đời sống xã hội.

Những giá trị ấy đã và đang trở thành nguồn cảm hứng tích cực, góp phần nuôi dưỡng đạo đức, bồi đắp văn hóa, xây dựng lối sống hướng thiện, nhân ái trong cộng đồng./.

Bế mạc chấm Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 20 Các thành viên Hội đồng thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 34 giải Khuyến khích để trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 diễn ra vào tối 21/6 tại Hải Phòng.