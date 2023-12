Lan tỏa thông điệp tích cực, không ngại đương đầu với thử thách

“Chiến binh Nón” và ca sỹ Vũ Thảo My. (Ảnh" BTC)

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 dần đi đến chặng cuối cùng với đêm thi Bán kết trình diễn Trang phục Dân tộc và đêm Chung kết.

Đặc biệt, nhằm “tiếp sức” cho các thí sinh, Ban tổ chức vừa chính thức công bố những giai điệu sôi động và tươi vui của bài hát chủ đề “Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi,” lấy cảm hứng từ chủ đề chính thức và hành trình ý nghĩa của các thí sinh trong thời gian tham gia cuộc thi.

Không chỉ thể hiện tinh thần của chủ đề năm nay, “Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi” còn mang thông điệp tích cực về nỗ lực, không ngại đương đầu thử thách, bứt phá vươn lên của những cô gái trong thời đại mới. Đây cũng là món quà mà Ban tổ chức cuộc thi muốn lan tỏa đến cộng đồng: Dù có đang ở vị trí nào, độ tuổi nào, hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và nỗ lực hết mình để trở thành phiên bản tốt nhất.

Lời bài hát cũng tràn ngập ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần cho những ai đang cố gắng trên hành trình tôi luyện bản thân. Ngoài những thông điệp chính, MV bài hát chủ đề còn có sự xuất hiện đồng hành của “Chiến binh Nón,” tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh thêm tự tin và ngày càng tỏa sáng, vững bước trên hành trình cùng chinh phục giấc mơ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023.

Thể hiện bài hát chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam” là ca sỹ Vũ Thảo My - Quán quân Giọng hát Việt 2013 lúc mới học xong lớp 10. Cô được khán giả yêu quý khi sở hữu loạt ca khúc “hot” như: “Call You An Angel,” “Thôi anh cứ đi,” “Đợi một chút thôi,” đặc biệt là “Buông” và “Và ngày nào đó.”

Lần đầu tiên góp giọng trong bài hát chủ đề của một cuộc thi nhan sắc, Vũ Thảo My chia sẻ hy vọng bản thân có thể góp phần truyền tải thông điệp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua giai điệu, ca từ đầy ý nghĩa. Ca sỹ 9X cũng vừa xác nhận sẽ trình diễn tại đêm Chung kết của cuộc thi vào ngày 31/12 sắp tới.

Bên cạnh đó, nhạc sỹ chắp bút cho ca khúc chính là “ông hoàng tạo hit” - ca sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất Tăng Duy Tân, đồng thời là Giám đốc âm nhạc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Duy Tân đã tạo nên một sản phẩm hợp xu hướng và bắt tai. Tăng Duy Tân được biết đến là chủ nhân của nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: “Cắt đôi nỗi sầu,” “Dạ vũ,” “Ngây thơ,” “Bên trên tầng lầu”...

Lộ diện top 10 Người đẹp Tài năng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Phần thi Người đẹp Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã giúp thí sinh thể hiện tài năng, sự tự tin và bản lĩnh. Sau nhiều tiết mục biểu diễn, ban giám khảo đã chọn ra top 10.

“Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi” đã chính thức được phát hành trên các nền tảng Apple Music, Zing Mp3, Spotify, TikTok, Itunes, Deezer, Shazam, nền tảng social (TikTok, Facebook, YouTube). MV bài hát chủ đề “Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi” sẽ được ban tổ chức sử dụng cho các hoạt động của cuộc thi trong thời gian tới.

Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cũng đã thành công với bài hát chủ đề “Vinawoman” do ca sỹ Đông Nhi trình bày.

Hiện các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 đang tham gia các hoạt động tại Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau đó, sẽ di chuyển đến Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để tham gia các phần thi phụ, luyện tập để chuẩn bị bước vào đêm Bán kết, Chung kết.

Chủ nhân của chiếc vương miện danh giá sẽ chính thức lộ diện vào đêm Chung kết diễn ra vào 31/12, tại Lâm Đồng, phát sóng trực tiếp trên VTV3./.