Vietnam+ (VietnamPlus)
Làng nghề Quy Nhơn giữ hồn biển trong từng mẻ cá
Rửa sạch và sơ chế cá trước khi hấp. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Cá, mực được thương lái mua từ cảng mang tới các lò hấp để chế biến, sau đó chuyển đến chợ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Cá, mực được thương lái mua từ cảng mang tới các lò hấp để chế biến, sau đó chuyển đến chợ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Mực được hấp trên lò khoảng 15-20 phút. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Mực được hấp trên lò khoảng 15-20 phút. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Người thợ lâu năm điều chỉnh lượng nước, thời gian hấp và nhiệt độ bằng kinh nghiệm bản thân. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Người thợ lâu năm điều chỉnh lượng nước, thời gian hấp và nhiệt độ bằng kinh nghiệm bản thân. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Bao đời nay, từ sáng sớm đến chiều tối, bên những bếp lửa luôn rực đỏ, nơi người dân cần cù mưu sinh với nghề hấp cá. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Bao đời nay, từ sáng sớm đến chiều tối, bên những bếp lửa luôn rực đỏ, nơi người dân cần cù mưu sinh với nghề hấp cá. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Xem thêm