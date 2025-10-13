Lãnh đạo bang Tây Australia đánh giá cao và coi trọng hợp tác với Việt Nam

Trong các ngày 9-11/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có chuyến thăm chính thức bang Tây Australia theo lời mời của lãnh đạo bang này.

Cùng dự các hoạt động của Đại sứ trong chuyến thăm có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang Tây Australia và Vùng lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chào Thống đốc Christopher John Dawson; gặp và làm việc với Thủ hiến Roger Cook, Thị trưởng Cockburn, ông Logan Howlett; tiếp xúc và làm việc với một số doanh nghiệp bang Tây Australia và đại diện cộng đồng người Việt tại bang này.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo bang Tây Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá rằng với sự kết nối và thúc đẩy tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại bang Tây Australia thời gian qua, quan hệ giữa bang Tây Australia và Việt Nam đang phát triển tích cực, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Một trong những lợi thế trong quan hệ giữa bang Tây Australia với Việt Nam là có đường bay thẳng giữa thành phố Perth (thủ phủ bang Tây Australia) với Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, với thời gian bay ngắn và giá vé rẻ hơn nhiều so với từ Perth đến một số thành phố khác của Australia, qua đó tạo thuận lợi cho du lịch, giao lưu văn hóa, kinh tế-thương mại ngày càng sôi động.

Về giáo dục, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết Việt Nam và Australia đã thành lập Nhóm Công tác chung về giáo dục xuyên biên giới do Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước chủ trì để phối hợp thúc đẩy hợp tác đào tạo quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đại sứ đề xuất Đại học Tây Australia nghiên cứu mở cơ sở tại Việt Nam như mô hình của Đại học RMIT đã triển khai để thúc đẩy các hình thức liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao và đề nghị chính quyền bang Tây Australia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hơn 3.000 sinh viên Việt Nam học tập tại đây.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu từ Australia để phục vụ hoạt động sản xuất, đặc biệt là quặng sắt của bang Tây Australia.

Hiện nay, Việt Nam là một trong 5 thị trường nhập khẩu quặng sắt lớn nhất của bang Tây Australia, đồng thời có tiềm năng xuất khẩu nhiều mặt hàng điện tử, tiêu dùng và vật liệu xây dựng sang thị trường Australia. Ngoài ra, do bang Tây Australia đang có nhu cầu lớn về lao động và kỹ sư xây dựng lành nghề nên đây cũng là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm chia sẻ ý tưởng về việc thúc đẩy thỏa thuận ở cấp chính phủ liên quan đến công nhận tay nghề của các kỹ sư và công nhân hai nước.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng nhấn mạnh mỗi năm có hơn 200.000 du khách Việt Nam đến Australia, trong đó số lượng khách đến Tây Australia ngày càng tăng. Ở chiều ngược lại, có khoảng 500.000 du khách Australia đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, giao lưu nhân dân sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai bên, làm nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Về phần mình, các lãnh đạo chính quyền bang Tây Australia đánh giá cao và coi trọng hợp tác với Việt Nam.

Thống đốc Christopher John Dawson cho rằng mối quan hệ lâu đời và hiệu quả giữa Australia và Việt Nam đang giúp hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Thống đốc ủng hộ việc tiếp tục duy trì các động lực hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là hợp tác về thương mại, giáo dục và du lịch.

Thủ hiến Roger Cook mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa bang Tây Australia và Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ tìm kiếm các cơ hội nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng của Việt Nam cũng như hỗ trợ Việt Nam trong phát triển năng lực sản xuất năng lượng tái tạo.

Theo Thủ hiến Roger Cook, chính quyền bang Tây Australia đang lên kế hoạch tổ chức phái đoàn đến thăm Việt Nam trong thời gian tới nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ hiến nhất trí cần thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa bang Tây Australia và Thành phố Hồ Chí Minh, do trước đây bang Tây Australia có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng nay đã sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh mong muốn trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Khi giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của thành phố Cockburn trong các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, y tế và công nghiệp nặng, Thị trưởng Logan K. Howlett cho biết Cockburn cũng là nơi có cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm của Australia theo Hiệp ước an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).

Theo kế hoạch của Chính phủ liên bang Australia, sẽ có 20 tàu chiến được đóng tại cơ sở đóng tàu của thành phố này thời gian tới. Trong khi đó, Đại học Tây Australia đang có ý định thành lập trung tâm nghiên cứu về công nghệ đại dương bền vững.

Vì thế, Cockburn có tiềm năng phát triển rất lớn và cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm trong tương lai, có thể lên tới con số 10.000. Đây sẽ là cơ hội cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, trong những năm tới.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (thứ tư, từ trái sang) gặp gỡ và làm việc với bà Robyn Cahill - Bộ trưởng Thương mại, Doanh nghiệp và Quan hệ châu Á Vùng lãnh thổ Bắc Australia (thứ ba, từ phải sang). (Nguồn: TTXVN phát)

Trong thời gian thăm bang Tây Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã có buổi gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam và một số doanh nghiệp của bang có quan hệ hợp tác, kinh doanh với Việt Nam.

Đại sứ tìm hiểu tình hình kinh doanh và làm ăn của các doanh nghiệp cũng như cuộc sống của bà con gốc Việt ở địa bàn, nhấn mạnh lợi ích to lớn của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời khuyến khích việc thành lập các hiệp hội ủng hộ quan hệ Việt Nam-Australia, trong đó có hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Trước khi tới bang Tây Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã tới làm việc tại thành phố Darwin (Vùng lãnh thổ Bắc Australia) từ ngày 6-8/10; gặp gỡ và làm việc với bà Robyn Cahill - Bộ trưởng Thương mại, Doanh nghiệp và Quan hệ châu Á Vùng lãnh thổ Bắc Australia; thúc đẩy một số dự án hợp tác tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn, trong đó có dự án của tập đoàn Vingroup và của Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Bắc Australia./.

