Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam-Cuba, tối 2/10, tại Hội trường Thống Nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã có buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và đến Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam-Cuba trong suốt 65 năm qua không ngừng phát triển, ngày càng bền chặt và trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó. Tất cả người dân Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành cho Cuba những tình cảm đặc biệt; người dân Việt Nam luôn nhớ câu nói bất hủ của cố Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Lắng nghe khái quát về tình hình kinh tế-xã hội Cuba hiện nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhìn nhận những khó khăn đó giống Việt Nam ở thời điểm 40 năm trước và đã từng bước nỗ lực vượt khó vì cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Cuba đã và đang có những đánh giá rất đúng đắn trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đó là lương thực, năng lượng; đồng thời nhấn mạnh phương thức hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam đang từng bước giúp người dân Cuba có thể tự sản xuất ra lúa gạo năng suất cao trong tương lai.

Liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai nước, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn Cuba đã dành những cơ chế hết sức đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam như miễn giảm thuế, thuê đất và tuyển dụng lao động... nhưng để thu hút đầu tư có hiệu quả, nhất là doanh nghiệp Việt Nam, Cuba cần mở rộng hơn nữa những điều kiện, chính sách ưu đãi bởi tỷ suất giá tiền hiện nay ở Cuba sẽ khó thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Chúng ta muốn thu hút các doanh nghiệp, thì phải giúp các doanh nghiệp đang đầu tư có sự thành công, phát triển mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tích cực tham gia hợp tác với các đối tác của Cuba, trong đó có vấn đề đầu tư trong thời gian tới, nhất là dịp kỷ niệm 100 ngày sinh cố Chủ tịch Fidel Castro," Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Thành phố thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trở lại Việt Nam và đến Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thời gian qua; khẳng định những kết quả, thắng lợi của nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Thông báo về tình hình và những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cho biết, các chính sách và giải pháp mà Đảng, Nhà nước Cuba đang triển khai nhằm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống của người dân.

Do vậy, Cuba hết sức coi trọng việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, nhất là trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt từ 58% hộ nghèo năm 1993 đến cuối năm 2024 đã kéo giảm còn xuống 2%.

“Chúng tôi cũng rất quan tâm và nghiên cứu về các Nghị quyết mà Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành; Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua hơn 50 dự án luật. Đó là bài học kinh nghiệm cấp Trung ương và đi sâu vào thực tế là tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thành công ở tại cấp xã, phường - nơi có những kinh nghiệm quý báu góp phần chung vào những thay đổi lớn của Việt Nam," Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chia sẻ.

Thông tin những chính sách mà Đảng, Nhà nước Cuba dành cho doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm mở rộng, nâng cao hiệu quả đầu tư ở các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ sinh học và y tế, khoa học-công nghệ...

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Cuba coi trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế; đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực, triển khai dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cũng trân trọng cám ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát động phong trào ủng hộ nhân dân Cuba thông qua chương trình vận động với chủ đề "65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025, nhằm giúp Cuba vượt qua khó khăn kinh tế, thiên tai.../.

