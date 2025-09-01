Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt đầu công du Trung Quốc

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chiều 1/9 đã rời thủ đô Bình Nhưỡng bằng đoàn tàu đặc biệt để tới Trung Quốc dự lễ diễu binh đánh dấu 80 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến II.



Theo Yonhap, ông Kim Jong Un dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 2/9. Chuyến đi này được đánh giá là hiếm hoi đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên và là lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương quy mô lớn.



Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un tham dự sự kiện theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lễ diễu binh sẽ diễn ra trong ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.



Kyodo ghi nhận đây là chuyến thăm đầu tiên ông Kim Jong Un tới Trung Quốc kể từ tháng 1/2019. Tại sự kiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và các khách mời quốc tế, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo dõi cuộc diễu binh./.

