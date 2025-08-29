Lào Cai cơ bản khắc phục xong thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 5

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 5 gây ra, các đơn vị, sở, ngành, địa phương của tỉnh Lào Cai nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân.

Tại một số tuyến đường trong tỉnh, trong đó tuyến đường Quốc lộ 32 đoạn từ xã Púng Luông đến xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai xảy ra nhiều điểm sạt lở, đơn vị bảo trì đường bộ cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sự cố và thông xe trong thời gian sớm nhất.

Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái quản lý 2 tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 37 và 5 tuyến đường tỉnh gồm: Nghĩa Lộ-Trạm Tấu (174), Trạm Tấu-Bắc Yên, Đại Lịch-Minh An (173), Văn Chấn-Yên Lập, Mường La-Mù Cang Chải (175B).

Ông Trần Văn Trịnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, toàn tuyến do đơn vị quản lý có khoảng 15 vị trí ngập nước; 20 vị trí tắc đường do sạt taluy dương với hơn 10.000m khối đất đá; sạt taluy âm khoảng hơn 200 mét dài. Riêng tại Quốc lộ 32 có khoảng 10 điểm sạt lở gây tắc đường. Trong đó, tại km266+200, thuộc thôn Tà Chơ, xã Tú Lệ là điểm sạt lở nghiêm trọng nhất.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty bố trí máy móc thiết bị gồm 15 máy xúc, 10 máy ủi, 20 xe ôtô, 11 máy cưa và 50 công nhân tiến hành hót dọn đất, đá trôi trên mặt đường. Đến nay, trên tất cả các tuyến đã thông xe, giao thông đi lại bình thường.

Riêng tại điểm sạt lở tại thôn Tà Chơ, xã Tú Lệ, đến chiều ngày 27/8 đơn vị cơ bản khắc phục xong sự cố và thông xe. Tuy nhiên, đến nay đối với xe đầu kéo vẫn đang tạm dừng di chuyển qua khu vực này. Trong ngày mai 30/8, đơn vị sẽ gia cố bờ kè đá để sớm khôi phục lại giao thông.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai chia sẻ, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã về giao thông, nhà ở và nông nghiệp của người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trước khắc phục giao thông đảm bảo cho bà con đi lại thuận tiện.

Về cơ sở hạ tầng điện và viễn thông cũng được khắc phục một cách nhanh nhất, bảo đảm sinh hoạt, đời sống ổn định cho nhân dân. Hiện xã đang tiếp tục thống kê thiệt hại về nông nghiệp của bà con để tổng hợp và gửi danh sách lên cấp trên.

Ngoài ra, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng mạng lưới của Viettel, gây gián đoạn thông tin liên lạc do đứt một số tuyến cáp truyền dẫn.

Ông Ngô Quốc Toản, Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Lào Cai cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị nhanh chóng huy động lực lượng khẩn trương khắc phục, đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian sớm nhất. Riêng tại xã Tú Lệ, đơn vị thành lập 3 đội tiếp cận địa điểm gặp sự cố.

Mặc dù khoảng cách di chuyển xa cùng với thời tiết mưa lớn và nhiều tuyến đường sạt lở cộng với nước lũ dâng nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng cán bộ, nhân viên Viettel Lào Cai vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn tìm mọi cách, mọi phương án, băng qua suối để kéo cáp, kịp thời khắc phục xử lý sự cố. Với tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt, không ngại khó khăn, đến 22h ngày 27/8, Viettel Lào Cai đã khắc phục xong sự cố tại điểm ảnh hưởng lớn nhất.

Theo thống kê tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 5 làm mất tích một người, 3 người bị thương; ảnh hưởng 992 ngôi nhà, trong đó có 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Chính quyền địa phương trong tỉnh di dời khẩn cấp 549 hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Mưa lũ gây thiệt hại về nông, lâm nghiệp với tổng diện tích gần 765ha; 2 con trâu bị cuốn trôi và 2,2 tấn cá hồi bị thiệt hại.

Ngoài ra, hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 32, 4D bị sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá lớn gây ách tắc. Hàng loạt tuyến tỉnh lộ và đường liên thôn, liên xã cũng bị chia cắt do sạt lở hoặc ngập sâu; mưa lũ còn làm hư hỏng 5 điểm trường học, một trạm y tế, 2 nhà văn hóa và làm đổ, gãy nhiều cột điện 0,4kv và 35kv, gây gián đoạn việc cung cấp điện tại một số khu vực. Ước thiệt hại 15,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, huy động lực lượng giúp đỡ người dân theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đồng thời tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân./.

