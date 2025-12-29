Lào Cai: Dồn lực đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho người dân vùng lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai gây ra, tỉnh Lào Cai đang huy động tổng lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến dịch Quang Trung," Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cấp, ngành vào cuộc với tinh thần thần tốc-quyết liệt-hiệu quả, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Điểm tựa của người dân vùng lũ

Một ngày Đông cuối tháng 12, phóng viên trở lại quê hương cách mạng Việt Hồng, tỉnh Lào Cai - nơi xảy ra trận mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng. Toàn xã có một người chết, 283 hộ bị thiệt hại về nhà ở, hơn 105ha lúa và cây trồng bị mất trắng, 106ha ao nuôi thủy sản bị ngập, vùi lấp, trên 12.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng (chưa kể các công trình, cơ sở hạ tầng).

Gần 3 tháng trôi qua, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi và ám ảnh. Nỗi đau mất đi người thân vẫn chưa nguôi ngoai song với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội và những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, hỗ trợ, Việt Hồng đang cố gắng vực dậy sau lũ dữ. Những bản làng, khu dân cư đang dần được hồi sinh, ước mơ của người dân có ngôi nhà mới đã trở thành hiện thực.

Bà Hà Thị Khang, ở bản Nả, xã Việt Hồng nghẹn ngào chia sẻ buổi chiều kinh hoàng ấy bà không thể quên. Sạt lở đất bất ngờ ập đến cướp đi sinh mạng của chồng bà - nạn nhân Phạm Văn Mạnh. Sau cú sốc ấy, bà càng suy sụp hơn vì nhà cửa cũng bị sập. Thời gian trôi đi, nhờ sự quan tâm của anh em, hàng xóm và chính quyền địa phương, bà dần nguôi ngoai và cố gắng ổn định tinh thần cùng 2 con trai hướng về tương lai.

Khuôn mặt đượm buồn nhìn di ảnh chồng, bà Khang bộc bạch, may mắn thiên tai không lấy đi tất cả, bà vẫn còn con trai làm chỗ dựa tinh thần. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà hảo tâm, 3 mẹ con bà sắp có ngôi nhà mới an toàn để ở trước Tết Nguyên đán. Bản thân bà cũng có thêm động lực, nghị lực để tiếp tục cố gắng thay chồng nuôi dạy con.

Bà biết ơn chính quyền địa phương luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ và sát cánh cùng gia đình vực dậy sau thiên tai. Tương tự, ảnh hưởng bởi thiên tai, gia đình ông Hoàng Văn Trưởng, ở bản Nả thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhà hảo tâm, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.

Cán bộ xã Việt Hồng (Lào Cai) kiểm tra tiến độ làm nhà của gia đình ông Hoàng Văn Trưởng. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Ngắm nhìn ngôi nhà trong giai đoạn hoàn thiện, ông Trưởng chia sẻ mặc dù thiên tai để lại hậu quả nặng nề nhưng sau lũ lại thắm đượm tình người. Ông thấy hạnh phúc vì phía sau còn có anh em, họ hàng, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm giúp đỡ, sẻ chia. Đó là tình cảm trân quý giúp ông và gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông cố gắng hoàn thành ngôi nhà trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để vợ con an tâm đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Thôi, Trưởng bản Nả, xã Việt Hồng cho biết toàn bản có 110 hộ dân, trong đó có 70% dân tộc Tày sinh sống. Cả đời ông sinh sống ở đây nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng lũ dữ cuồn cuộn đổ về nhanh như vậy.

Hậu quả mưa lũ, sạt lở đất khiến một người chết, 6 hộ phải di dời khẩn cấp, hàng chục ha lúa và hoa màu bị mất trắng. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của chính quyền và nhà hảo tâm, người dân trong bản dần nguôi ngoai những đau thương, mất mát. Những hộ dân phải di dời đang được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà mới ở nơi an toàn hơn. Đây là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm của chính quyền các cấp, giúp bà con có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chạy đua thời gian để bàn giao nhà

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, toàn xã Việt Hồng có 2 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 42 hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, trong đó có 35 nhà thực hiện di dời khẩn cấp, 9 nhà xin không di dời khắc phục ổn định tại chỗ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng Nguyễn Tiến Chiển cho hay nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, công tác hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Việt Hồng được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ.

Đến ngày 26/12, toàn xã khởi công xây dựng 35/35 nhà, trong đó có 1 hộ đã hoàn thành, 34 hộ còn lại dự kiến xong trước ngày 10/2/2026.

Đối với 9 hộ xin rút không di dời, ổn định tại chỗ, các hộ này đều đã hạ cấp taluy đảm bảo an toàn ổn định tại chỗ ở. Tổng kinh phí được phân bổ hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó 2 hộ sập đổ hoàn được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ, các hộ di dời khẩn cấp được hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ. Đến nay, xã giải ngân trên 1,3 tỷ đồng cho 32/35 hộ còn 2 hộ đã nhận tiền hỗ trợ từ quỹ thiện tâm với số tiền 60 triệu đồng/hộ.

Tính đến ngày 26/12/2025, xã Việt Hồng (Lào Cai) đã khởi công xây dựng 35/35 nhà; trong đó, có 1 hộ đã hoàn thành, 34 hộ còn lại dự kiến xong trước ngày 10/2/2026. (Ảnh: Đinh Thùy /TTXVN)

Những ngày này, không khí lao động đang diễn ra rất khẩn trương ở xã Việt Hồng. Đảng ủy, chính quyền xã Việt Hồng huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn viên, thanh niên... cùng người dân đến hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình phải di dời khẩn cấp. Tại đây, các lực lượng cùng nhau phân công công việc, đào móng, vận chuyển vật liệu, lo công tác hậu cần một cách chu đáo, tỉ mỉ.

Để đảm bảo mọi người dân có nhà ở vui Xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2026 theo đúng tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ phát động, với tinh thần 5 hơn “Quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn," Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Hồng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành sớm nhất nhà ở cho các hộ bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua.

Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng Hoàng Mạnh Hà cho biết thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục huy động tổng lực, thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng; đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thời gian hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Xã tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy” để tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại sớm ổn định đời sống.

Từ thực tiễn cho thấy công tác khắc phục hậu quả bão lũ của xã Việt Hồng ngày càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Năm 2025, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Lào Cai. Toàn tỉnh có 1.178 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 83 nhà sập đổ hoàn toàn, 405 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp, 70 nhà bị hư hỏng nặng, 620 nhà bị tốc mái từ 30% diện tích mái trở lên.

Đến ngày 26/12, toàn bộ 83 nhà bị sập đổ hoàn toàn đã được hỗ trợ. Trong đó, gần 70 nhà được xây dựng xong, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chất lượng, hơn 10 nhà còn lại đang hoàn thiện thủ tục và mới khởi công.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tinh thần đoàn kết của người dân, “Chiến dịch Quang Trung” tại Lào Cai đang được triển khai tích cực, hiệu quả. Hàng trăm hộ dân vùng lũ trong tỉnh có cơ hội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong ngôi nhà mới an toàn, ấm áp, mở ra một năm mới với nhiều hy vọng về một tương lai tươi mới./.

