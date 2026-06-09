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Lào Cai: Việt Hồng rực rỡ sắc sen mùa Hạ

Mỗi khi Hè về, đầm sen Vân Hội thuộc xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. 

Đinh Thùy
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Những ngày đầu tháng Sáu, khi nắng vàng trải khắp các cánh đồng, cũng là lúc những bông sen ở Việt Hồng đua nhau bung nở. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)
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Hương sen thanh khiết lan tỏa trong không gian, mang đến cảm giác thư thái, bình yên cho bất cứ ai ghé thăm. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)
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Những đóa hoa sen Quan Âm trắng tinh khôi xen lẫn màu xanh của lá đón ánh bình minh, tạo nên bức tranh thơ mộng. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)
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Không gian sen nở rộ không chỉ thu hút du khách mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)
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Đầm sen Vân Hội ở xã Việt Hồng là điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Lào Cai #Việt Hồng #sen mùa Hạ #đặc sản #du lịch Lào Cai
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