Lào Cai: Việt Hồng rực rỡ sắc sen mùa Hạ

Mùa sen trắng hồ Tịnh Tâm - nét thanh tao giữa lòng xứ Huế
Giữa mùa Hè oi ả, vẻ đẹp của sen trắng hồ Tịnh Tâm giống như một khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Kinh thành Huế - không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là vẻ đẹp của ký ức, văn hóa.
Mỗi khi Hè về, đầm sen Vân Hội thuộc xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Sáng 9/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, với thông điệp "Giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống."
Tại chợ thủ công La Ciudadela, không khí ngày hội bóng đá đã hiện diện rõ nét và nhiều tiểu thương đang kỳ vọng World Cup 2026 sẽ mang đến một mùa kinh doanh sôi động chưa từng có.
Sáng 9/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 9/6/2026, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến dự Phiên khai mạc.
Mùa Thu tại Buenos Aires, Argentina, mang vẻ đẹp lãng mạn đặc trưng của Nam Bán cầu khi những hàng cây phong Platanus và bạch quả dần chuyển sắc vàng, cam, đỏ dọc các đại lộ.
Chiều 8/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước ASEAN.
Chiều tối 8/6/2026, nhiều khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội đón mưa giông diện rộng, giúp giải tỏa bầu không khí nắng nóng, oi bức suốt nhiều ngày qua.
Ngày 8/6/2026, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Chiều 8/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Chiều 8/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Chiều 8/6/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn).
Chiều 8/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Sau lễ đón chính thức, chiều 8/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul.
Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Chiều 8/6, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
Sáng 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW.
Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Sau lễ đón chính thức, sáng 8/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Sáng 8/6/2026, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Sáng 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Km107+778 - Km118+500 đang thi công chậm tiến độ, dở dang. Trong đó, một đoạn dài khoảng 2km qua địa bàn ấp Gò Da, tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng nghiêm trọng.
Sáng 8/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tối 7/6/2026, tại Di tích Nghinh Lương Đình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Lễ hội hoa đăng năm 2026 với chủ đề: “Ánh đạo vàng son – Hội tụ Văn hóa, lan tỏa hòa bình”.
Bàn thắng muộn của tiền đạo Tiến Linh giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Hà Nội FC ở vòng đấu hạ màn V-League mùa giải 2025/26.
Chiều 7/6/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau lễ đón chính thức chiều 7/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026.
Chiều 7/6/2026, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Chiều 7/6, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Ngày 6/6/2026, Ngày hội trình diễn hàng không thường niên của Bảo tàng Không quân Nam Phi (SAAF Museum Airshow 2026) đã chính thức diễn ra tại Đơn vị Triển khai Di động SAAF ở Valhalla, Pretoria.