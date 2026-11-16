Thông qua mô hình đào tạo nghề gắn trực tiếp với đơn đặt hàng của doanh nghiệp và xuất khẩu lao động, hơn 80% học viên tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có việc làm ngay sau tốt nghiệp, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo tại nhiều địa phương trong vùng giảm sâu xuống dưới mức 1%.

Nhằm giúp lao động nông thôn chuyển đổi sinh kế bền vững, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã huy động ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu để trang bị thiết bị công nghệ xanh, thông minh cho hàng chục ngành nghề mũi nhọn (Cần Thơ 45 ngành, Vĩnh Long 18 ngành, Đồng Tháp 16 ngành, Cà Mau 5 ngành).

Hệ thống đào tạo tập trung mạnh vào trình độ sơ cấp và ngắn hạn (chiếm 82,8% tổng số 218.762 người tốt nghiệp năm 2024).

Năm 2025, các khóa học nghề ngắn hạn tiếp tục thu hút 37.605 người tại Cà Mau, 34.992 người tại Cần Thơ, 13.956 người tại Vĩnh Long và 9.070 người tại Đồng Tháp, giúp nông dân chuyển dịch nhanh từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Điểm đột phá tạo nên hiệu quả giảm nghèo bền vững tại miền Tây là việc đào tạo nghề luôn đi kèm với "đầu ra" việc làm cụ thể. Tại tỉnh Đồng Tháp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã ký kết hợp tác với 121 doanh nghiệp, tiếp nhận đơn đặt hàng tuyển dụng lên tới 9.386 lao động; đồng thời đưa thành công 1.980 học sinh, sinh viên tốt nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong giai đoạn 2021-2025. Tại tỉnh Vĩnh Long, hơn 80% học sinh, sinh viên có việc làm ổn định ngay sau khi ra trường.

Nhờ giải quyết triệt để bài toán việc làm và thu nhập thông qua học nghề bài bản, công tác giảm nghèo đa chiều tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được thành tựu ấn tượng.

Điển hình tại Vĩnh Long, việc kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tay nghề và hỗ trợ vốn tín dụng sản xuất đã kéo tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vào đầu năm 2026 giảm sâu xuống chỉ còn 0,88%, trở thành một trong những điểm sáng về đảm bảo an sinh xã hội và chống tái nghèo hiệu quả./.

Học nghề - "Chìa khóa" đổi đời cho học sinh nghèo tại Phú Thọ Cùng với mở rộng quy mô, tỉnh cũng chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.