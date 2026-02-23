Lao động sau Tết: Tỷ lệ lấp đầy cao tạo khí thế sản xuất rộn ràng ngày đầu Xuân

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động sản xuất đã nhanh chóng “nóng” trở lại tại các trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Từ Hà Nội, Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Đồng Nai, tỷ lệ công nhân trở lại nhà máy đạt mức rất cao, nhiều nơi xấp xỉ 96%. Đây không chỉ là tín hiệu vui về sự gắn bó của người lao động mà còn khẳng định niềm tin vào đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm mới.

Tỷ lệ “lấp đầy” tại các khu công nghiệp đạt gần 96%

Ghi nhận vào sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhịp sống công nghiệp tại Thủ đô đã hối hả trở lại. Theo thống kê mới nhất từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, sáng ngày 23/2, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa và người lao động trở lại làm việc đều đạt những con số ấn tượng.

Đáng chú ý, riêng tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp tập trung, tỷ lệ công nhân có mặt ngay trong ngày đầu mở xưởng đạt tới 95,99%. Con số này phản ánh ý thức kỷ luật cao và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận người lao động đã chủ động trở lại Hà Nội từ mùng 4, mùng 6 Tết. Doanh nghiệp đã tranh thủ thời gian này để chuẩn bị tâm thế, kiểm tra máy móc, ổn định dây chuyền nhằm bảo đảm tiến độ những đơn hàng đầu năm.

Đặc biệt, tại một số đơn vị ngành xây dựng, công trường vẫn sáng đèn xuyên Tết. Sự hy sinh niềm vui sum họp riêng tư để bám máy, bám công trình thể hiện quyết tâm gắn bó lâu dài và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp của người lao động.

Đánh giá về tình hình an ninh trật tự, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khẳng định trong suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại các khu công nghiệp trên địa bàn không phát sinh vụ việc gây mất an ninh trật tự. Các doanh nghiệp không chỉ thực hiện chế độ nghỉ Tết đúng quy định mà còn bố trí lực lượng ứng trực nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ sở sản xuất.

Đặc biệt, "ba không" là điểm sáng trong kỳ nghỉ vừa qua tại các khu công nghiệp Hà Nội: Không cháy nổ; không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm/dịch bệnh; và không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trước, trong và sau Tết là nền tảng vững chắc để kinh tế Thủ đô duy trì sức chống chịu và đà phục hồi trong năm 2026.

"Cơn mưa" lì xì và chiến lược giữ chân nhân sự

Tại "thủ phủ công nghiệp" phía Nam là Đồng Nai, không khí sản xuất cũng rộn ràng không kém. Tính chung toàn tỉnh, số lao động trở lại làm việc trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đạt khoảng 95%.

Để đạt được con số này, bên cạnh ý thức của người lao động, phải kể đến các chính sách "giữ chân" nhân sự khéo léo của doanh nghiệp. Nhiều công ty đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị lớn hoặc chi thưởng "nóng" từ 0,5 đến 1 tháng lương cho công nhân đi làm đúng ngày.

Lao động tại tỉnh Đồng Nai nhận lì xì trong ngày làm việc đầu năm mới sau Tết Nguyên đán. (Ảnh: Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai)

Điển hình tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam - doanh nghiệp thâm dụng lao động lớn nhất tỉnh với hơn 40.000 công nhân tại các nhà máy ở Thạnh Phú, Long Thành và Tân Phú. Gần 90% người lao động đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dài 9 ngày. Trong sáng 23/2, Ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống xưởng, trao lì xì may mắn cho đại diện các bộ phận.

Tương tự, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pou Sung Việt Nam (khoảng 17.000 lao động) ghi nhận 91% công nhân đi làm lại; Công ty trách nhiệm hữu hạn Pou Phong Việt Nam đạt 90%. Những con số biết nói này cho thấy tâm lý ổn định và niềm tin của người lao động vào sự phát triển của doanh nghiệp trong năm 2026.

Song song đó, vai trò của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định qua những chuyến xe nghĩa tình. Dịp Tết vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ 2.800 vé xe miễn phí và tổ chức 72 chuyến xe đưa đón đoàn viên về quê và trở lại làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ trên địa bàn.

Không khí lao động hăng say cũng lan tỏa khắp các tỉnh thành. Tại Quảng Ninh, ngay từ sáng mùng 6 Tết, những chuyến xe "hai chiều" của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lăn bánh. Sau khi tổ chức 314 chuyến xe đưa gần 11.900 thợ mỏ về quê đón Tết và hỗ trợ 20.000 vé xe (tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng), TKV tiếp tục bố trí hàng trăm chuyến xe đón thợ mỏ và người thân trở lại vùng Mỏ làm việc. Chính sách nhân văn này giúp người lao động yên tâm "an cư lạc nghiệp" đảm bảo quân số cho ngày khai xuân mùng 7 Tết.

Tại Thanh Hóa, sáng 23/2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh dẫn đầu đã trực tiếp đến xưởng sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Rollsport Việt Nam (Khu công nghiệp Hoàng Long) để động viên công nhân.

Trao tận tay những phong bao lì xì cho 250 công nhân (tổng kinh phí 25 triệu đồng), ông Lương Trọng Thành chia sẻ: “Số tiền lì xì tuy không lớn về vật chất nhưng là sự quan tâm, khích lệ tinh thần của tổ chức Công đoàn, mong anh chị em công nhân bước vào năm mới với khí thế mới, hăng say lao động, nâng cao năng suất"./.

Bến xe cửa ngõ Thủ đô đông nghịt người dân trở lại sau kỳ nghỉ Tết Chiều 22/2, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình đón lượng lớn người dân từ quê trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ Tết Nguyên đán.